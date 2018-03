Sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie von Menschen mit Behinderung stark zu machen, ist eine Aufgabe, die Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Erfahrung erfordert. Bei der Stadt lag dieses Amt in den Händen zweier bewährter Kräfte: Eveline Süß hatte seit 1989 die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten inne, Reiner Busch setzte sich seit 2005 für die Belange seiner Kollegen mit Behinderungen ein.

Jetzt hat es in beiden Positionen eine Veränderung gegeben: Süß wurde von Bärbel Neumüller abgelöst, Busch hat sein Amt an Tobias Berz übergeben. Den Wechsel nahmen Oberbürgermeister Michael Cerny und Personalamtsleiterin Renate Preuß zum Anlass, sich bei den scheidenden Ansprechpartnern zu bedanken. "Sie haben neben Ihrer klassischen Verwaltungsarbeit viel Herzblut in Ihre Zusatzaufgabe gesteckt", machte der OB deutlich.Dabei hätten beide oft schwierige Probleme lösen und nicht selten die Rolle eines Anwalts übernehmen müssen, so Cerny. Hinzukomme neben Fortbildung, dass kontinuierlich Infoveranstaltungen und Gremienvertretungen zu absolvieren seien. Damit sich Süß künftig verstärkt ihrer regulären Tätigkeit unter anderem als Ausbildungsleiterin widmen kann, hat sie jetzt diesen Schritt gewählt. Mit Bärbel Neumüller hat die Stadt nach eigener Mitteilung eine Mitarbeiterin gefunden, die als Personalrätin bereits viel Wissen in Gleichstellungsfragen mitbringt.Auch Busch ist im Forstamt ausgelastet, während die Aufgaben im Bündnis für Inklusion ständig zunahmen. Deshalb ist Tobias Berz, als Geschäftsstellenleiter der Bündnisse für Familie, Migration, Integration und Inklusion bereits mit der Thematik befasst, nun Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen.