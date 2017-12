Noch leuchten die meisten Christbäume in den Wohnzimmern. Aber spätestens nach dem Dreikönigstag geht es den kugelbehangenen Fichten und Tannen an den Kragen. Der Baum muss weg - und die Stadt hat vorgesorgt.

"Wir richten wieder eine zentrale Sammelstelle für ausgediente Weihnachtsbäume auf dem Dultplatz ein", erklärt Ingolf Just vom Umweltamt der Stadt. Dort stehen ab Freitag, 5. Januar, mehrere Container bereit, die bis zu 40 Kubikmeter fassen. "Die Leute können bequem mit den Autos hinfahren. Und sie müssen sich an keine Öffnungszeiten halten." Zehn Tage lang - bis Montag, 15. Januar - bietet die Stadt diesen Service an und gibt dafür auch ein paar Hundert Euro aus.Geld, das sich für die Allgemeinheit bezahlt macht. Denn würden die Christbäume wild entsorgt, falle ein Vielfaches an Kosten an. "Da haben wir leider jede Menge Erfahrung", berichtet Just. Immer wieder hätten in den vergangenen Jahren Leute ihre abgeschmückten Bäume bei den Altkleider- oder Glascontainern im Stadtgebiet entsorgt. "Das geht natürlich nicht. Die Bäume müssen dann mühsam zusammengetragen und extra entsorgt werden." Und das kostet Geld, das letztendlich wieder die Allgemeinheit aufbringen müsse.Just verweist noch einmal auf die Regeln: Die Grüngut-Behälter an den Container-Standorten der Stadt sind im Winter abgezogen. Sie werden erst wieder im März aufgestellt. Grüngut-Entsorgung ist hier verboten. Allerdings kann jegliches Pflanzenmaterial in den beiden Wertstoffhöfen der Stadt - also im Industriegebiet Nord und in Gailoh - abgegeben werden. Hier sind nur die Öffnungszeiten zu beachten. Zusätzlich gibt es in dem Zehn-Tages-Zeitraum 5. bis 15. Januar die Container am Dultplatz, die quasi rund um die Uhr angefahren werden können.___Weitere Infos: www.amberg.de/rathaus/ aemter-und-referate/abfallberatung/