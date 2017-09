Es passt gut zur Kräuterwiese: Denn strombetriebene Autos schonen Umwelt und Natur viel stärker als Benziner oder Diesel, die hier am Parkdeck in rauen Mengen abgestellt werden. Doch jetzt gibt es vier Stellflächen, die nur für Elektroautos zur Verfügung stehen, weil sie dort gleichzeitig aufgeladen werden können.

Genauer gesagt handelt es sich um die erste von der Stadt betriebene Ladestation, die jetzt offiziell in Betrieb genommen wurde. Bürgermeister Martin Preuß sah darin den ersten wichtigen Step in den Aufbau einer eigenen städtischen Ladeinfrastruktur, dem im nächsten Jahr weitere Schritte folgen sollen. Er rief vor Ort das vom Stadtrat vorgegebene Ziel in Erinnerung, dass mindestens an allen Großparkplätzen Lademöglichkeiten für E-Autos entstehen sollen.Die Station an der Kräuterwiese entspricht dem von den Stadtwerken entwickelten Ladekonzept "AM-LadePole". Um einen schnellen Start zu ermöglichen, wurde laut Presseinformation für die Anfangszeit auf eine Abrechnungseinheit verzichtet. Wer sein Elektroauto bis zu zwei Stunden auftanken möchte, leiste einen Kostenbeitrag von einem Euro durch den Kauf eines Parkscheins. Damit sei auch der Beginn des Ladevorgangs dokumentiert.Es ist nach Auskunft der Stadt beabsichtigt, später ein Abrechnungssystem zu installieren, das mit dem Landkreis abgestimmt ist, damit in der gesamten Region ein einheitliches Modell existiert. Für die Stadtwerke freute sich Prokurist Martin Malitzke, "dass mit dem Projekt Kräuterwiese die Flexibilität von AM-LadePole unter Beweis gestellt wurde". Damit sei dokumentiert, dass die Anforderungen an eine Ladeinfrastruktur, sowohl für den öffentlichen, als auch den halböffentlichen Raum erfüllt werden könnten.Im Hinblick auf die Gesamt-Ökobilanz beim Thema E-Mobilität gab Malitzke ergänzend den Hinweis auf das aktuell aufgelegte Produkt AM-Ladestrom, das mit 100 Prozent regenerativem Stromanteil auch den Fördervoraussetzungen des Bundes zum Aufbau von Ladeinfrastruktur genüge. Umweltreferent Bernhard Mitko bedankte sich bei den Stadtwerken und dem Hochbauamt für die schnelle Umsetzung der Maßnahme und drückte seine Überzeugung aus, dass gerade Städte von der Nutzung geräuscharmer und umweltschonender Elektroautos profitieren würden."Der Verkehrslärm und die Schadstoffe von herkömmlichen Fahrzeugen bereiten uns zunehmend Probleme. Deshalb wollen wir die Nutzung von Elektrofahrzeugen besonders fördern", schilderte Mitko.