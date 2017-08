Als "seniorengerechte Heimat" bezeichnete Bürgermeister Martin Preuß die 13 Wohnungen, die die Stadtbau in der Vimystraße errichtet.

Bis Ende 2018 sollen die Seniorenwohnungen bezugsfertig sein. Für die "Golden Age Plus" werden laut Stadtbau-Geschäftsführer Maximilian Hahn in der Vimystraße und damit gleich hinter dem Heilig-Geist-Stift insgesamt 13 Senioren-Mietwohnungen mit angeschlossener Pflegeambulanz durch die Bürgerspital-Stiftung errichtet.Beim Spatenstich für das Drei-Millionen-Euro-Projekt gab er die Gesamtwohnfläche mit knapp über 1000 Quadratmeter an. Sie teile sich auf Wohnungen zwischen 57 und 97 Quadratmetern auf. Alle Wohnungen hätten eine gehobene und seniorengrechte Ausstattung, bodengleiche Duschen und verfügten mit einer Aufzuganlage auch über einen barrierefreien Zugang.Den Erdgeschoss-Wohnungen sei ein Gartenanteil zugeordnet, die Geschoss-Wohnungen hätten großzügige Balkone oder Terrassen. Einkaufsmöglichkeiten gebe es fußläufig, auch der Weg in die Innenstadt sei für rüstige Senioren nicht zu weit. Auf die ausgezeichnete Infrastruktur verwies Bürgermeister Martin Preuß. Ältere Menschen könnten hier komfortabel wohnen und im Bedarfsfall den ambulanten Pflegedienst der Bürgerspitalstiftung in Anspruch nehmen. Die Wohnungen seien innenstadtnah sowie auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten und barrierefrei erreichbar. Besonders stellte Martin Preuß heraus, dass die Stadtbau alle Arbeiten - von der Planung bis zu zur Fertigstellung - an Handwerker und Unternehmen aus der Region vergeben habe und somit die drei Millionen Euro in der heimischen Wirtschaft verblieben.