Der Brand im Mai 2013 hat eine Lücke in die Altstadt gerissen. Das Gebäude in der Steinhofgasse musste komplett abgetragen werden. Seitdem klaffte ein Loch in der Häuserzeile. Es wird jetzt wieder aufgefüllt.

Spatenstich an der Ecke Steinhofgasse/Neustift: Stadtbau-Chef Maximilian Hahn und eine ganze Reihe von Ehrengästen warfen am Dienstagmittag symbolisch eine Schippe Sand in die Luft. Nach drei Jahren verhandeln und planen starten jetzt die Bauarbeiten für ein viergeschossiges Haus, das fünf Eigentumswohnungen und eine Gewerbeeinheit bietet. Die Stadtbau GmbH investiert rund 1,8 Millionen Euro in das Vorhaben."Wohnen und Arbeiten in der Altstadt", laute der Titel des Projekts, erklärte Hahn. "Wir hätten auch Steinhof-Palais sagen können." Von den fünf Eigentumswohnungen, die Wohnflächen zwischen 70 und 103 Quadratmeter aufweisen, seien vier bereits verkauft. Und auch der 46 Quadratmeter große Laden im Erdgeschoss sei bereits vergeben. Hier ziehe die Deutsche Vermögensberatung ein. Die Stadtbau spricht in ihrem Expose von "moderner Architektur mit zeitgemäßen Grundrissen". Die Planung und Bauleitung obliegt dem Architekturbüro Harth und Flierl aus Amberg. Das Haus wird über mehrere Balkone, Loggien und Terrassen verfügen. Ein Aufzug wird eingebaut. Dazu entstehen noch neun Parkplätze, vier in Garagen und fünf ohne Dach im Innenhof, der von der Neustift aus angefahren werden kann. "Uns ist es gelungen, alles so umzusetzen, wie wir das vor hatten", sagte Hahn. Bis die Nutzer einziehen können, vergehen allerdings noch ein paar Monate. Mit der Fertigstellung rechnet der Stadtbau-Chef im Frühjahr 2019. Oberbürgermeister Michael Cerny sprach von einem "harten Ringen bis zur optimalen Bebauung". Dass bereits vier Wohnungen verkauft sind, wertete der Rathauschef als Zeichen, dass die Altstadt lebenswert sei.___Weitere Bilder im Internet: