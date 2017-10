Der Stadtmarketingverein lädt am Montag, 6. November, um 18 Uhr verschiedenste Akteure zur Entwicklung der "Marke Amberg" ins Cineplex-Kino ein. "Im Lauf des Abends soll das Thema angestoßen und dessen Bedeutung herausgestellt werden", heißt es in einer Presseinformation. In erster Linie gehe es zunächst darum, die unterschiedlichen Meinungen der Bürger zu diesem Komplex zu hören. Die Fragestellung "Was ist Amberg?" soll demnach "jeder für sich beantworten". Auf Basis der Rückmeldungen werde anschließend die Stadtmarke entwickelt.

Um ein möglichst breites Meinungsbild zu bekommen, wurden laut Mitteilung Leute aus allen Bereichen der Gesellschaft eingeladen. "Jeder kann seinen Teil dazu beitragen - egal, welchen Kenntnisstand er zum Thema Marke hat", wird Thomas Eichenseher, der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, in dem Papier zitiert. "Die Marke setzt sich aus vielen verschiedenen Mosaiken zusammen und jeder Amberger kennt einige davon. Diese Mosaiksteine wollen wir zusammentragen, um ein breites Meinungsbild zu erhalten."Unterstützung erhalte der Verein durch den Markenexperten Prof. Joachim Vossen vom Institut für Stadt- und Regionalmanagement, der sowohl einen Impulsvortrag zum Thema halten als auch das Stimmungsbild des Auditoriums abfragen will. Vossen ist im Zuge des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für die Themen Positionierung und Image zuständig und werde dort die Ergebnisse der Veranstaltung einfließen lassen. Außerdem freut sich der Verein nach eigener Auskunft, Staatssekretär Albert Füracker begrüßen zu können, der Bayerns Ministerium für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat vertritt."Die wahren Experten sind jedoch die Amberger selbst, die ihre Stadt natürlich am besten kennen", hebt Simone Schlage, die Geschäftsstellenleiterin des Vereins, hervor. Sie bittet ebenso um rege Teilnahme an der Veranstaltung und weist darauf hin, dass noch Plätze frei sind. "Jeder kann sich einbringen und so die Zukunft Ambergs mitgestalten." Interessierte können sich bei der Geschäftsstelle auch kurzfristig anmelden (0 96 21/10-12 74 oder Mail: stadtmarketing@amberg.de).