An sich ist Thomas Helm (links) ja schon seit einigen Wochen neuer Stadtpfarrer von St. Martin. Am Sonntag erfuhr er nun auch die offizielle Einführung in sein Amt durch Dekan Markus Brunner. Zahlreiche Gäste feierten mit ihm die Messe in St. Martin. Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst kam die weltliche Seite zu ihrem Recht. Bei einem Empfang im Amberger Congress Centrum hieß unter anderem Oberbürgermeister Michael Cerny den Nachfolger des verstorbenen Franz Meiler in der Stadt willkommen. Der freut sich schon auf die Zusammenarbeit. Bild: Steinbacher