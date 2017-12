Stadtwerke geben 2500 Euro an sechs Empfänger

Die Stadtwerke verzichten wieder darauf, an Weihnachten Karten zu verschicken und Geschenke zu verteilen - stattdessen spenden sie 2500 Euro. Seit 2007 sind inzwischen insgesamt 28 000 Euro für soziale Zwecke an verschiedene Organisationen überwiesen worden. Insgesamt sechs Empfänger erhalten in diesem Jahr 250 oder 500 Euro.

Der Kinderschutzbund benötigt das Geld laut Vorstandsmitglied Tanja Hartmann für die offene Kinderbetreuung. Bedacht wird auch Marilou Amann mit ihrer Hilfsaktion für philippinische Slum-Kinder. Mit dabei ist zudem der Schwandorfer Kindergarten St. Jakob (Projekt Lernwege/Lernerfolge). Zu den Spendenempfängern gehören auch der Sportverein Michaelpoppenricht, die Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes und Flika, der Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum St. Marien.