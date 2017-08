Zwei gebrauchte Elektro-Bikes geben die Stadtwerke Amberg an die beiden wohltätigen Institutionen Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und an das Jugendzentrum ab.

Die Stadtwerke haben bereits seit einigen Jahren E-Bikes im betrieblichen Einsatz. Eine umweltfreundliche Alternative, gerade bei schönem Wetter, auf kurzen Strecken und auch vor allem im Stadtbereich von A nach B zu kommen. Auch ein Berg ist mit diesen Rädern in Dienstkleidung gut zu bewältigen. Nebeneffekt ist die sportliche Betätigung der Mitarbeiter, denn in die Pedale treten darf der Benutzer natürlich auch noch. "Da macht der Geschäftstermin gleich doppelt Spaß und nebenbei wird auch noch etwas für die Umwelt getan, in dem der Wagen in der Garage bleibt", sagte Stadtwerke-Chef Professor Stephan Prechtl laut einer Presse-Information. Zwei von den inzwischen sieben E-Bikes können jetzt im noch gut erhaltenen Zustand an die beiden Einrichtungen abgegeben werden.Die Mitarbeiterinnen im Jugendzentrum, Carmen Donhauser und Jessica Huber, freuten sich über ihr neues Dienstfahrzeug. "Wir sind positiv überrascht", so Donhauser. "Kleinere Dienstfahrten, zum Beispiel in das Rathaus oder ins Jugendamt könnten wir künftig umweltfreundlich und schneller erledigen, da wir nicht auf einen Parkplatz angewiesen sind."SkF-Vorsitzende Marianne Gutwein erklärte darüber hinaus, dass die Mitarbeiter in allen Stadtteilen Ambergs zu Familienbesuchen, Hausaufgabenhilfen, in das Schutzhaus oder auch zu Behördengängen in die Innenstadt unterwegs sind. "Der Umweltschutzgedanke ist uns allen sehr wichtig, aber auch die Tatsache, keinen Parkplatz in der Innenstadt suchen zu müssen."