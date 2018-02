In den Wintermonaten kann der Frost Probleme bei der Leerung der Biotonnen verursachen. Temperaturen unter null Grad lassen die feuchten Abfälle in den Behältnissen festfrieren. Bei der Leerung kann es dann passieren, dass die Biotonne nur teilweise oder gar nicht ausgeschüttet werden kann.

Christbaum hilft

Keine Plastiktüte

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die städtische Abfallberatung laut einer Pressemitteilung Tipps parat. Bevor man Bioabfälle in die Tonne gibt, sollte der Boden mit zerknülltem Zeitungspapier (keine Illustrierten oder hochglanzbeschichteten Zeitungsbeilagen) großzügig ausgelegt werden.Als unterste Schicht eignen sich auch Pappkartonschnitzel, Sägespäne oder Nadelbaumzweige. Am besten hebt man sich die Zweige des Christbaums dafür auf. Das wichtigste Mittel gegen Einfrieren ist das gute Abtropfen der Küchenabfälle und Einwickeln in Papiertüten, Zeitungspapier oder Küchenkrepp. Nach Möglichkeit sollte die Biotonne an einem frostsicheren Platz (zum Beispiel in der Garage oder an der geschützteren Hauswand) aufgestellt und erst am Morgen des Abfuhrtages bis spätestens 6 Uhr bereitgestellt werden. Sollte die Biotonne trotzdem eingefroren sein, kann man mit einem geeigneten Werkzeug (zum Beispiel Besenstiel, Eisenstange oder Spaten) versuchen, das Festgefrorene von der Tonnenwand zu lösen.Wenn das alles nichts hilft und es das Abfuhrunternehmen nicht schafft, die Tonne zu leeren, muss Plan B helfen. Da das Problem meist großflächig auftritt und das Entsorgungsunternehmen so viele Biotonnen nicht mehrmals anfahren und Leerungsversuche starten kann, dürfen die Betroffenen bei der darauf folgenden Abfuhr den Biomüll, den sie nicht mehr in der Tonne unterbringen, daneben abstellen. Die Bioabfälle sollten allerdings in einem festen Karton (der Boden darf nicht durchweichen) bereitstehen, denn Plastiktüten können nicht kompostiert werden und dürfen deswegen nicht in das Müllauto.