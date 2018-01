Mit einer stimmungsvollen Stunde der Musik brachte der Chor Stairway to Heaven seine Zuhörer in der gut besetzten Stadtpfarrkirche St. Michael auf Abstand zum Alltag. Die Sänger hatten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Musikprogramm im Gepäck, das von Gospels und Spirituals bis zu Höhepunkten aus der Popmusik reichte. Der Konzerterlös von 737,60 Euro geht an die Aktion Sternstunden.

Wenige Worte, dafür eine Menge guter Musik erwartete die Zuhörer des Benefizkonzerts. Der Chor wurde 1994 auf Privatinitiative von Sängern aus Amberg und Kümmersbruck gegründet, die die Leidenschaft für den Gesang teilen. Inzwischen ist der Chor auf über 20 Frauen und Männer angewachsen, die keinen Aufwand und lange Fahrzeiten scheuen, um zusammen musizieren zu können, denn inzwischen haben Beruf und Familie die Chormitglieder zum Großteil aus Amberg weggeführt. Das Repertoire des A-cappella-Ensembles bestand ursprünglich vor allem aus Spirituals und Gospels, später entdeckte der Chor seine Freude am abwechslungsreichen Programm. Es kamen Werke aus Jazz, Pop und Klassik dazu. Stairway to Heaven bescherte den Gästen einen Hörgenuss.Julia Strasser und Regina Schmidt, auch am Klavier, leiten das Ensemble. Zum Gelingen des Konzerts trugen auch die Solosänger mit ihren hörenswerten Einsätzen bei. Mit dem bekannten Gospelsong "Welcome to my Father's House" eröffnete die Gruppe mit starken Rhythmen das Benefizkonzert. Zu hören waren zudem Werke wie "Hallelujah" von Leonard Cohen, Filmklassiker wie "Gabriella's Song" oder Chart-Erfolge wie "Auf uns" von Andreas Bourani und "Budapest" von Georg Ezra.Mit begeistertem und nicht enden wollendem Applaus erklatschten sich die Zuhörer noch eine Zugabe, bevor sich die Sänger verabschiedeten.