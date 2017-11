In der großen Nachbarstadt sorgten die Nürnberger Religionsgespräche zwischen Katholiken und Protestanten 1525 für Aufsehen und Disput - in Amberg stritten die reichen Bürger um Bergbauprofite und sehr irdische wirtschaftliche Interessen. Die Reformation passte ihnen zu dieser Zeit wenig in den Kram, rückte erst nach Beendigung dieser Querelen in den Vordergrund. Dann aber gab es Briefe des Amberger Rats nach Wittenberg, die zumindest von Martin Luther unterzeichnet und teils von Philipp Melanchthon verfasst wurden.

Verbarg sich hinter den sogenannten Lutherbriefen eine "Revolution von unten"? Eine spannende Frage, die Ambergs Stadtarchivar Johannes Laschinger und sein Mitarbeiter Jörg Fischer im letzten Teil ihrer Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum am Dienstagabend im Großen Rathaussaal zu beantworten versuchten. "Dass die Stadt Amberg ,zusammen mit den anderen Gezirksstädten und dem Adel im Rahmen der Landtagsverhandlungen des Jahres 1538 von Kurfürst Ludwig V. und Pfalzgraf Friedrich II. die Einführung der lutherischen Predigt' gefordert hatte, nahm die weiteren Entscheidungen in dieser Angelegenheit schon vor Beginn der Regentschaft Friedrichs II. vorweg und stellte die entscheidenden Weichen", erläuterte Fischer."Dass 1555, im Jahr des Augsburger Religionsfriedens, eine eigene Amberger Kirchenordnung erlassen wurde, bleibt somit das Ergebnis eigenverantwortlichen städtischen Handelns - ohne jede Rücksicht auf landesherrliches Wollen." Am 24. März 1555 wandte sich Melanchthon in einem eigenhändig geschriebenen Brief wegen der Kirchenordnung an Bürgermeister und Rat Ambergs. Er war laut Laschinger der Überzeugung, dass sie sich an der Wittenberger Kirchenordnung orientieren konnte. Die von Stadtprediger Peter Ketzmann ausgearbeitete Fassung sei aber, etwa ob des Gebrauchs von Messgewändern, umstritten gewesen.Vor diesem Hintergrund schrieb Melanchthon erneut an den Amberger Rat, dass die Kirchenordnung nicht "Zank erregen" dürfe, sondern "dem Frieden dienlich sein" müsse. Ketzmann "folgte" und nahm außerdem die Änderungen, die durch die Anpassung an die Kirchenordnung Kurfürst Ottheinrichs nötig geworden waren, auf. "Was jedoch dem Selbstbewusstsein der Amberger wenig Abbruch tat", zitierte Laschinger schmunzelnd und am Ende mit viel Applaus bedacht aus den Schätzen des Stadtarchivs.