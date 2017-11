In jedem Ort, in dem ein Kriegerdenkmal steht, wird der Volkstrauertag mit einer Ehrenzeremonie begangen. Einige Amberger Reservisten ziehen viel weitere Kreise.

Amberg/Prag. (hrs) Bereits zum neunten Mal unterstützen Amberger Reservisten am Volkstrauer Tag die deutsche Botschaft in Prag, die im Palais Lobkowitz residiert. Bekannt geworden ist die diplomatische Vertretung im Vorfeld des Mauerfalls und Hans-Dietrich Genschers berühmter Balkonrede von 1989. Der damalige Außenminister hatte damit einen Meilenstein der deutschen Wiedervereinigung gesetzt.Wird in der Bundesrepublik der Volkstrauertag als einer der wenigen staatlichen Gedenktage nahezu in jeder Gemeinde an Mahn- oder Ehrenmalen begangen, so ist das im Ausland mangels Personals nicht immer möglich. Ausgehend von Cheb (Eger) hatte sich dieses öffentliche Bekenntnis der Deutschen zum Frieden auch nach Prag herumgesprochen. Reservisten des Amberger Sicherungsbataillons 48 (ehemals Leopoldkaserne) hatten einst die ersten Kontakte dorthin geknüpft. Auf Bitten der Stadtverwaltung von Cheb stellten schließlich auch deutsche Soldaten dort eine Ehrenformation.Seit neun Jahren kommen nun die Reservisten des Sicherungsbataillons 48 bei einer Kranzniederlegung am Volkstrauertag dem Wunsch der deutschen Botschaft in Prag nach, im dortigen Friedhof Motol eine Ehrenabordnung zu stellen. Auch heuer begrüßte dort der deutsche Botschafter Christoph Israng zahlreiche Würdenträger, hohe Militärs und Attachés mehrerer Nationen. Der Botschafter bedauerte in seiner Ansprache, dass Menschen nicht automatisch trotzt ihrer teils sehr leidvollen Erfahrungen aus der Geschichte lernen würden.Mit Blick auf die Annektierung der früheren Tschechoslowakei und das Protektorat (1938-1945) der Nazis während des Dritten Reichs betonte Israng, dass Terror und Vertreibung damals und heute tiefes Leid über die Menschen gebracht hätten und noch brächten, und deshalb das Gedenken nicht an seiner Berechtigung eingebüßt habe. Der Volkstrauertag beziehe gleichermaßen militärische wie zivile Opfer von Gewaltherrschaft, Kriegstote und Vermisste als Mahnung für gegenwärtige und künftige Generationen ein.Nach dem Botschafter sprach der Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinde von Prag, Pater Martin Leitgöb. Er stellte die bekannte Kirchenlied-Passage "Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen" in den Vordergrund seiner Ansprache. Der Volkstrauertag rufe diesen Umstand als traurige Gewissheit Jahr für Jahr ins Bewusstsein. Das dürfe nicht zur bloßen, alle Jahre wiederkehrenden Gewohnheit werden. Ein Bekenntnis zum Frieden lege jeder ab, doch die Realität zeige Tag für Tag, dass Hass, Rache und Zorn menschliches Verhalten leiten würden. Der Volkstrauertag müsse deshalb auch als ein Appell zur Versöhnung verstanden werden, die nur auf Vergebung aufbauen könne. Nach der würdevollen Veranstaltung lud der örtliche Militärattaché die Reservistenabordnung zum Gedankenaustausch in ein Prager Traditionsgasthaus ein.