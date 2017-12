In den Genuss von Stollen, ob klassisch schwer oder lieber leicht, ob mit Nussmasse, Mohn oder gar Walnüssen gefüllt, kamen am Donnerstag die Besucher des Weihnachtsmarktes. Die Bäckerinnung Amberg bot bei ihrer Stollenprüfung auch Kostproben an. Wer wollte, durfte das weihnachtliche Backwerk auch bewerten. Laut Ruth Herbst von der Bäckerei Wenkmann in Hohenkemnath hatten fünf Bäcker aus der Stadt und dem Landkreis insgesamt 16 Stollen eingereicht.

Auch Oberbürgermeister Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger schauten auf der Weihnachtsmarkt-Bühne vorbei und überzeugten sich von Optik und Geschmack des köstlichen Backwerks. Stollen wird nach wie vor gerne gekauft, so die Erfahrung von Alfred Schuller aus Raigering, Obermeister der Bäckerinnung.