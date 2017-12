Der Name der Sandstraße klang ja schon immer etwas verdächtig: Hat sie auf Sand gebaut oder warum heißt die so? Nun ja, zumindest brach dort am Dienstag ein Stück der Fahrbahn ein. Auf der Kuppe des Bergs an der Kurve öffnete sich gegen 16 Uhr ein 70x50 Zentimeter großes Loch im Asphalt - gut einen halben Meter tief.

Darunter liegt die Verbindung zweier Kanalschächte, die wohl an dieser Stelle eingebrochen ist. Dadurch ist von oben Erde bis hinauf zum Straßengrund nachgerutscht und ließ so einen Hohlraum entstehen, vermutete Tiefbauamtschef Norbert Füger vor Ort. Er ließ die Straße sperren; Loch und Kanal sollen ab Mittwoch von einer Baufirma repariert werden.