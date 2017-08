Streit gipfelt bei Reitturnier in Körperverletzung

Auf einem Reitturnier, so die Polizei, gerieten am Sonntagnachmittag zwei 46-jährige Turnierteilnehmer wegen zurückliegender geschäftlicher Verflechtungen handfest aneinander. Ein anfangs noch verbaler Streit gipfelte in einer Körperverletzung.

Ein Mann aus dem nördlichen Landkreis hatte seine Forderungen derart vehement vorgebracht, dass sich sein einstiger Geschäftspartner aus dem Landkreis Schwandorf veranlasst sah, seinem Kontrahenten den Inhalt seiner Kaffeetasse ins Gesicht zu schütten und damit auf den Kopf zu schlagen.Reichlich benommen ging der Schwandorfer kurz zu Boden und wurde deshalb zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen Polizeiinspektion Amberg lauten auf gefährlicher Körperverletzung.