Wenn 15 belgische Hufschmiede in Amberg in die Kneipe gehen und mit dem Service nicht zufrieden sind, dann ist Vorsicht geboten. Die Jungs waren am Donnerstagabend in der Altstadt unterwegs und gerieten laut Polizei gegen 23 Uhr mit der Bedienung in Streit.

Wie es im Polizeibericht heißt, hätten sich die Herren "nicht richtig bedient gefühlt" und wollten offenbar Abzüge an der Rechnung vornehmen. "Die herbeigerufene Streife stellte dann eine einvernehmliche Lösung sicher", teilte die Polizei mit.