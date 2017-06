Stromausfall in Sulzbach-Rosenberg: In einer Trafostation am Hitzelmühlweg hat am Montag kurz vor 19.30 Uhr ein Schmorbrand die Energieversorgung lahmgelegt.

Laut Auskunft eines Angestellten des Stromversorgungsunternehmens war offensichtlich ein Hauptversorgungskabel nach Überhitzung durchgeschmort. Die Feuerwehr Rosenberg war mit 17 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Am Trafohäuschen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10 000 Euro.