Sechs Monate hat der Amberger Student Martin Huber in Ghana verbracht und dort für den Verein "Technik ohne Grenzen" an Entwicklungsprojekten mitgearbeitet. Der Entschluss, diesen Schritt zu wagen, kam laut einer Presse-Info nicht von ungefähr. Schon vorher hatte sich Huber in der Regionalgruppe von "Technik ohne Grenzen" für Entwicklungsarbeit engagiert.

Der Verein mit seinen rund 500 ehrenamtlichen Mitgliedern in elf deutschen Regionalgruppen hat sich die Verbesserung der Lebensbedingungen in Entwicklungsländern zum Ziel gesetzt. Im Oktober 2016 war Huber nach Ghana gereist. Das westafrikanische Land mit seinen knapp 29 Millionen Einwohnern leidet in weiten Teilen unter großer Armut. Vor allem die Ghanaer im Norden, fernab der wohlhabenderen Großstädte an der Küste, sehen vielen Problemen entgegen. Trotz eines Wirtschaftsaufschwungs seit Anfang des Jahrtausends sind es vor allem die schlechten medizinischen Verhältnisse, die den Menschen zu schaffen machen. Auch Lücken in der Strom- und Wasserversorgung sind ein Problem.Vorrangiges Ziel von Hubers Projekt war es, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Dabei wurden 32 ghanaische Studenten zu professionellen Projektleitern ausgebildet.