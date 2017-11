Der junge Mann hat es mit seiner Lässigkeit etwas übertrieben - sogar so sehr, dass schließlich die Polizei kam. Und auch den zwei Klempnern, die in die Geschichte verwickelt waren, wird dieser Tag lange in Erinnerung bleiben, vermutet die Amberger Polizeiinspektion in ihrem Pressebericht.

Die Klempner wechselten zwei Wasserrohre in der Wohnung eines 20-jährigen polnischen Studenten aus. Dieser vertrieb sich derweil die Zeit damit, sich "gemütlich einen durchzuziehen", wie die Polizei schreibt: Er konsumierte mit einer Wasserpfeife Cannabis. Die beiden Handwerker gerieten dadurch regelrecht in eine Nebelwolke, doch ihre Beschwerden beeindruckten den 20-Jährigen nicht, er rauchte weiter. Bis die beiden die Arbeit einstellten und den Vorfall der Polizei meldeten. Als die Beamten in der Wohnung erschienen, stellten sie die Wasserpfeife sicher und durchsuchten weitere Räume. Sie stießen auf Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln sowie ein Butterflymesser. Dessen Besitz ist in Deutschland verboten und stellt eine Straftat dar. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich der 20-Jährige natürlich ebenfalls verantworten.