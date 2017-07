Die Fachschaften Metall- und Elektrotechnik des Beruflichen Schulzentrums nahmen über das Erasmus-plus-Projekt "Englisch im gewerblichen Unterricht" an einer Lehrerfortbildung in Irland teil.

In der globalisierten Welt werden laut Pressemitteilung auch die Auszubildenden immer mehr mit englischen Fachbegriffen konfrontiert, sei es in Bedienungsanleitungen oder im persönlichen Umgang mit ausländischen Mitarbeitern und Partnerfirmen. Dabei sei die englische Sprache Grundlage jeglicher Kommunikation.Dies veranlasste die gewerblichen Abteilungen am Beruflichen Schulzentrum Amberg, an einem Erasmus-plus-Projekt in Dublin teilzunehmen. Bei diesem Projekt konnten zwölf Lehrer in sieben Tagen an einer englischen Schule, bei Firmenbesichtigungen und in ihren Gastfamilien die Englisch-Kompetenzen erweitern. Einen Einblick in modernes Unternehmertum ermöglichte ein Besuch bei SAP und Google.In den Metallklassen werden einige Fachstunden, die sich anbieten, künftig in Englisch gehalten, heißt es in dem Schreiben. Die Azubis sollen Wortschatz, Sprachfunktion und Grammatik durch englische Originalunterlagen üben. Die jeweiligen Themen und Methoden werden in die didaktischen Jahrespläne eingefügt.Mit dem Erfahrungsschatz können die Auszubildenden zukünftig besser auf ihre Zertifikatsprüfungen vorbereitet und sprachliche Barrieren abgebaut werden. Unterstrichen wird das im jeweiligen Abschlusszeugnis, das nach dem europäischen Qualitätsrahmen zertifiziert ist.