Ausläufer des Sturmtiefs "Friederike" haben auch in Teilen der Oberpfalz Schäden angerichtet. Die Polizei wurde zu mehr als 40 Unwetter-Einsätzen gerufen. Damit kam die Region im Vergleich glimpflich davon.

Sturm deckt Dach ab

120 Einsätze in Oberfranken

Am Donnerstag Nachmittag zog dasüber Ostbayern hinweg. Die nördliche Oberpfalz blieb von größeren Unfällen verschont.In Amberg deckte der Sturm ein Metalldach teilweise ab. Durch eine herumfliegende Werbetafel wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.Am Donnerstagvormittag kambei Rackenthal Richtung Gaisthal auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen eine Baumgruppe.Bei Ödbraunetsrieth (Landkreis Neustadt/Waldnaab) drückte eine starke Sturmböe einen Linienbus aufs Bankett.. Die drei Passagiere und der Busfahrer retteten sich durch die Dachluke. Am Linienbus entstand Totalschaden in Höhe von 120 000 Euro.Weitere Folgen des Strums waren zahlreiche ungestürzte Bäume, die Straßen versperrten. Die Polizei wurde bis in die Abendstunden immer wieder zu unwetterbedingten Einsätzen gerufen.Bereits in der Nacht zum Donnerstag passierten aufgrund des starken Schneefalls und Schneeverwehungen mehrere Unfälle. Auf der Bundestraße von Mitterteich nach Waldsassen geriet einund prallte mit einem Audi-Fahrer zusammen.Die Schwerpunkte des Sturms zeigten sich im östlichen Bereich der Oberpfalz in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Cham. Der Deutsche Wetterdienst hob die Warnung vor orkanartigen Sturmböen für den Landkreis Tirschenreuth am Donnerstag um 22:05 Uhr auf. Erst am Freitagnacht gab es auch für den Kreis Cham, insbesondere für Lagen über 1000 Meter, Entwarnung.Das Polizeipräsidium Oberfranken verzeichnete am Donnerstagnachmittag mehr als 120 unwetterbedingte Einsätze. Zwei Fahrzeuge wurden von umgestürzten Bäumen beschädigt. Ein Hausdach wurde zum Teil abgedeckt. Die Polizei war größtenteils damit beschäftigt, umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände, die der Sturm auf die Straßen geweht hatte, zu beseitigen.