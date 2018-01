Der erste Sturm des Jahres tobt sich auch im Landkreis Amberg-Sulzbach aus. Tief "Burglind" entwurzelt Bäume und behindert den Verkehr.

Dennoch kam die Region "relativ gut weg", wie aus der Integrierten Leitstelle (ILS) in Amberg am Mittwoch zu erfahren war. Vor allem am Vormittag waren die Einsatzkräfte unterwegs. Vom Birgland bis Freudenberg lagen Äste auf der Straße. Bäume mussten in Fichtenhof, Rosenberg, Frechertsfeld, Lintach und Kemnath am Buchberg von der Fahrbahn entfernt werden. Auch auf privaten Grundstücken fielen Fichten und Co. zu Boden und sorgten für Schäden wie beispielsweise auf einem Bauernhof in Raigering.Vor genau einem Jahr fegte ebenfalls ein Sturm über die Region hinweg. "Egon" zerrte an den Planen, die das Gerüst der Martinskirche abdeckten.