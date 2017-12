Der ursprüngliche Auftrag an den Archäologen Mathias Hensch bezüglich der Grabungen auf dem Spitalgelände lautete: Drei Wochen, drei Leute. Die Zuhörer im Rathaussaal lachen. Sie wissen natürlich, dass die Experten seit August 2016 Schicht für Schicht Geschichte freilegen.

Am Freitag hatte Hensch seinen 200. Grabungstag in Amberg, am Samstag stellte er beim Symposium zu "700 Jahre Bürgerspitalstiftung" als letzter Referent des Tages zum ersten Mal die wichtigsten Funde und Befunde in einer Gesamtschau vor. Es war eine Zeitreise durch drei Jahrtausende, die Einblick in die frühe Siedlungsgeschichte gab und bis ins 8. Jahrhundert vor Christus zurückreichten. Reste eines Grabhügels aus der Keltenzeit mit Grabbeigaben wie Geschirr oder Lamm, eine Schwanenhalsnadel, Steinkreise, ein weiteres fast vollständig erhaltenes Keltengrab beim Ring-Theater, wo zwei Menschen bestattet und später beraubt worden waren - über all das gingen 2600 Jahre Siedlungsgeschichte hinweg.Dann kam der große Zeitsprung ins frühe Mittelalter, verbunden mit der Frage: "Wie alt ist Amberg wirklich?" Zum ersten Mal konnte nachgewiesen werden, wie alt die Siedlung tatsächlich ist. Es wurde beispielsweise eine Straße gefunden, die das Areal im frühen Mittelalter durchzog, ausgestattet mit einer Drainage, um Wasser abzuleiten - "ein sehr interessanter Fund zur Infrastruktur". Vom 9. bis 11. Jahrhundert waren Kleingärtner auf dem Gelände zugange. Hier entdeckten die Archäologen Spatenstichspuren und Pfostengruben sowie Abfallschichten der Eisenverhüttung. Aus dem 11. bis 12. Jahrhundert stammt Ambergs ältestes Pferd. Das Skelett wurde allerdings von einer modernen Rohrleitung abgeschnitten. Ebenfalls aus dieser Zeit ist ein kleines Spielzeugpferd, das über Jahrhunderte im Boden schlummerte.Aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt wohl ein herrschaftlich genutztes Gebäude aus Holz. Hensch legte die Reste des darin befindlichen Kachelofens frei. Die Brennkammer war aus Backstein. Die Kemenate verfügte über Unterbodenheizung und glasierte Ziegel in creme oder olive inklusive Kupfer- oder Bronzeverzierungen. Unmittelbar nachdem dieser Bau abgebrannt war, könnte 1317 die Schenkung durch König Ludwig den Bayer erfolgt sein. Anschließend fingen die Amberger an, einen "qualitätsvollen Bau" zu errichten - das Spital. Hier gruben die Archäologen eine Zisterne aus dem 15. Jahrhundert aus, die zur Wasserversorgung diente, sowie die Überreste eines langgestreckten Baukörpers, der an die Spitalkirche anschloss - ideal, um zahlreiche Betten unterzubringen.Aber auch die einstigen Bewohner durften erzählen. Die Skelette der ältesten Amberger auf dem rund um die Spitalkirche liegenden Friedhof gaben Einblicke in die Lebensweisen im Mittelalter. Fast zehn Beispiele lieferte Hensch von außergewöhnlichen Bestattungsriten oder Grabbeigaben in dem "extrem dicht" belegten Friedhof.Als nächstes steht die Einfahrt in das Areal im Fokus der Ausgrabungen. Vielleicht gibt es dort Anhaltspunkte für die Johanniskirche, die es gegeben hat und die eventuell an der Stelle der heutigen Spitalkirche stand. (Angemerkt, Hintergrund)

Das Symposium im Rathaus bildete den Abschluss der Feierlichkeiten zu "700 Jahre Bürgerspitalstiftung". Das Auftaktreferat hielt Artur Diermeier, Leiter des Archivs im Katharinenspital in Regensburg und Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften an der dortigen Universität. Er führte unter der Überschrift "Hospitäler in der Vormoderne: Aspekte der Forschung" am Samstagvormittag in das Thema ein. Im Anschluss erfuhren die Gäste Interessantes "Aus der Geschichte des Amberger Spitals" von Stadtarchiv-Leiter Johannes Laschinger. Kreisheimatpfleger Dieter Dörner stellte "Die Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg vor. Mit der Präsentation der Ausgrabungen von Archäologe Mathias Hensch endete das Symposium.