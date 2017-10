Es war eine ganz einfache Frage, die Astrid Knab anhören musste: "Willst du, dass wir heute traurig oder glücklich sind?" Die Integrationslotsin des Malteser-Hilfsdienstes gab am Sonntagnachmittag im Gemeindehaus der Heiligen Familie eine eindeutige Antwort.

Amberg . (kge) Knab hatte als Beitrag zur Integrationswoche ein Programm zusammengestellt, das dazu dienen sollte, dass Schranken fallen. Denn genügend davon haben die Asylsuchenden in ihrer Heimat Syrien gesehen. Und deswegen die unmissverständliche Antwort an alle: Natürlich sollten die Gäste glücklich sein.Mit bewegten Worten und in sehr gutem Deutsch erzählte Lilass mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation von ihrer Heimat. Ihre Augen begannen zu leuchten, als sie von Damaskus - der ältesten Stadt der Welt - berichtete, in die sie nicht wieder zurückkehren kann, da sie "zugesperrt ist". Mit interessanten politischen und geografischen Eckdaten gab die Frau einen kleinen Einblick in dieses Land. "Das sieht auf den Bildern alles sehr westlich aus", meinte ein Besucher, nachdem zu einem arabischen Song ein Youtube-Video lief. Die Referentin bestätigte den Eindruck. "Bei uns stehen Moscheen neben Kirchen." Doch nicht nur musikalische Unterhaltung aus der Konserve wurde geboten, sondern es wurde auch live gesungen. Dema hatte zwei Lieder im Repertoire, die für europäische Ohren ungewohnt, aber sehr ansprechend klangen. Inzwischen waberten aus dem Hintergrund leckere Gerüche in den Saal. Die Helfer bauten ein Büfett mit den Spezialitäten aus Syrien auf, denn schließlich sollte das Land mit all seinen Sinnen entdeckt werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, tanzte das Team der Integrationslotsen mit den Gästen. In den lachenden Gesichtern der jungen Leute war dabei eines nicht zu übersehen: Dass sie an diesem Tag glücklich waren.Für die Zukunft hat der Malteser-Hilfsdienst im Jugendzentrum ein Begegnungs-Café organisiert. Einmal im Monat besteht dort die Möglichkeit, sich kulturell näherzukommen und zum ersten Mal am 18. Oktober.