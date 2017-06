Opfer eines Handtaschenräubers wurde am Donnerstag gegen 15.45 Uhr eine 65-jährige Frau in der Nähe des ACC. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Die Geschädigte spazierte laut Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit einem Bekannten entlang der Vils in Richtung des Amberger Kongresszentrums. Kurz nach dem Kinderspielplatz in Höhe der Glascontainer trat der Täter unbemerkt von hinten an die Frau heran und entriss ihr die Handtasche. Neben Dokumenten erbeutete er dadurch auch ein I-Phone. Der Räuber flüchtete über die Vilsbrücke in Richtung Schanzl/Eisstadion. "Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ergebnislos", meldete die Polizei am Freitagmittag. Die Kripo in Amberg ermittelt weiter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt. Er trug ein gemustertes Poloshirt, blaue Bermudashorts und ein blaues Käppi. Hinweise zur Person, der Tat selbst, dem Fluchtweg oder den entwendeten Gegenständen nimmt die Polizei unter Telefon 09621/890-0 entgegen.