"Justiz ist für die Menschen da", steht auf dem Plakat geschrieben. Und deshalb öffnete die IT-Servicestelle der Justiz ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Die erfuhr, was es mit der elektronischen Akte auf sich hat. Und welche Karrieren bei der Justiz möglich sind.

Dass die IT-Servicestelle der bayerischen Justiz (JUS-IT) seit März vergangenen Jahres in Amberg ist, resultiert aus der Heimatstrategie der Staatsregierung. Dies bedeutet, dass Behörden vom Ballungsraum München in ländliche Gebiete verlegt werden. "Mit 37 Mitarbeitern haben wir nach einem Jahr schon mehr als die Hälfte der geplanten Mitarbeiter erreicht", freute sich Direktor Wolfgang Gründler.Er eröffnete am Montagmittag den Tag der offenen Tür und nannte auch den Grund für diese Aktion: Der Öffentlichkeit zu zeigen, welche Aufgaben das Servicezentrum hat. Dies ist gelungen, zwischen 100 und 150 Besucher kamen, um sich zu informieren. "Das Interesse hat unsere Erwartungen übertroffen", bilanzierte Gründler am Dienstag erfreut. Er, aber auch seine Mitarbeiter waren rundum zufrieden mit der Resonanz. Gut bei den Bürgern kam der Vortrag "Sicher surfen im Internet" an, die Leute konnten einige Tipps mit nach Hause nehmen, was sie alles beachten sollen, um sich weder Viren noch Trojaner einzufangen. Die IT-Stelle präsentierte zudem ihre Arbeit, zum Beispiel die Einführung der elektronischen Akte. Das sei eine komplexe Aufgabe, sagte Gründler. "Das wird uns sicher noch in den nächsten zehn Jahren beschäftigen."Bei den Führungen konnten sich die Besucher über die Ausstattung der Arbeitsplätze informieren und auch das begutachten, was Strafgefangene in bayerischen Justizvollzugsanstalten herstellen, von Spielen bis hin zu Taschen aus Wollfilz. Die Justiz machte Werbung in eigener Sache, in erster Linie, um Nachwuchs zu gewinnen. "Die Justiz ist gerade im Bereich der IT ein attraktiver Arbeitgeber", hatte Bayerns Justizminister Winfried Bausback bei der Eröffnung gesagt. Allerdings nicht persönlich, sondern in einer Videobotschaft. Alles sei optimal gelaufen, betonte Direktor Wolfgang Gründler nach dem Tag der offenen Tür. "Es war rundum super", freute er sich.Eines hatte er in Anspielung auf die Auftritte der Altneihauser bei der Fasnacht in Franken in Veitshöchheim schon bei der Eröffnung bekannt: Dass er sich als "Feierwehrkapell'n-geplagtes Opfer aus Franken" in der Oberpfalz sehr wohl fühle.