Das Modellieren der knallbunten Luftballons war bei den kleinen Besuchern am Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe Mäuseland des Bayerischen Roten Kreuzes in der Florianstraße der absolute Renner. Kinder durften sich schminken lassen oder Luftballons ausschneiden und verzieren. Während der Nachwuchs bestens betreut war, hatten die Eltern ausreichend Zeit das fünfköpfige Krippenteam, darunter eine Auszubildende, um die Einrichtungsleiterin Isabella Ostler kennenzulernen und die Räumlichkeiten zu besichtigen. Für das kommende Krippenjahr sind alle 24 Plätze für Kinder von 1 bis 3 Jahren belegt. Es gibt allerdings noch eine Warteliste. Die Krippe betreut die Kinder von Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und am Freitag von 7 bis 15 Uhr. Das Mittagessen kommt vom Klinikum. Bild: ads