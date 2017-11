Schwerter zu Pflugscharen: An diesem Auftrag zum Frieden schmiedet die evangelische Kirche in Bayern engagiert mit. Am Dienstag tut sie es im Zuge ihrer Landessynode in Amberg fast wörtlich mit Hammer und Amboss. Im Rosengarten des Zeughauses ist der eisenharte Dengelklang zu hören - er steht symbolisch für die schwere Aufgabe.

Tatsächlich läuft es auf der Welt, auch in Deutschland, eher andersrum. "Warum schüren wir nicht das wärmende Feuer, warum schlagen wir zu mit kaltem Stahl"?, lautete die Frage eines öffentlichen Friedensimpulses, zu dem die Synode am Morgen vor Beginn ihres zweiten Kongresstages im ACC eingeladen hatte. Mehrere Redner rückten in den Blickpunkt, dass die Bundesrepublik auch für ihre Rüstungsexporte bekannt ist, ihre Waffen "auf der ganzen Welt begehrt sind". 59 Prozent der gefährlichen Ausfuhr stammten aus Bayern, bei Kriegswaffen erreiche der Freistaat sogar die Spitzenmarke von 80 Prozent."Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sogar ein vielfacher Meister", rief Pfarrer Joachim Piephans aus Ettenstatt die Worte des Poeten Paul Celan in Erinnerung. Er verdeutlichte, dass in 80 Ländern der Erde 10 Millionen Sturmgewehre eines deutschen Herstellers in Umlauf seien. Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch auf der Welt allein durch die Exporte dieser Firma, kritisierte der Pfarrer. Auf die Frage, "wie wir mit diesem Dilemma klarkommen können", gab es für ihn zwei Antworten: "Der Berg des Herrn wird eines Tages höher stehen, als alles andere" und "wir werden lernen müssen, keine Kriege mehr zu führen". Letzteres gehe nicht von selbst, der (Waffen-) Schmied müsse es wollen und brauche dazu Kraft, Mut und Ausdauer. Dieses Eisen wollen die Evangelischen weiter schmieden und die buchstäblich brennende Frage "glühen lassen" bis zur übernächsten Frühjahrssynode 2019 in Lindau. "Als Kirche sind wir Hammer und Amboss nicht für die Härte, sondern für den Frieden", gab Piephans als Devise aus und warnte, dass im Eisenland Bayern und Deutschland, "der Boden hart geworden ist durch Abgrenzung, Hass und Rassenwahn".