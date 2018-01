Es gibt kaum einen Obst- und Gartenbauverein in der Region, der im Herbst nicht zum Apfelsaftpressen aufruft. Dankbare Bürger bringen ihre Früchte und erhalten naturbelassenen Saft zurück. Der ist zwar trübe, nicht aber das Thema, das für Hunderte Menschen jedes Jahr eine Rolle spielt und wissenschaftlich betrachtet mindestens ebenso viele interessante Facetten hat. Sie alle hat ein gebürtiger Amberger in einem Buch zusammengefasst, das nun wegen seines Erfolgs in zweiter Auflage erschienen ist.

Für wissbegierige Praktiker

Wie funktioniert das?

Es heißt "Moderne Apfelsaft-Technologie" und verrät schon im Untertitel, dass sich ein "Fachbuch für den Praktiker" dahinter verbirgt. Autor ist der heute in Kulmbach wohnende Diplom-Ingenieur Thomas Birus. Er stand selber vor der Frage, "ob es sich lohnt, eine zweite Auflage zu verfassen". Rückmeldungen aus Lehrgängen und Meisterkursen hätten ihn schließlich bewogen, den schon länger vergriffenen Erstdruck zu überarbeiten und neu herauszubringen."Ein solches Lehrbuch mit den aktuellen Informationen ist für den wissbegierigen Praktiker in der zunehmend automatisierten Produktion unverzichtbar", schätzt Birus die Marktlage ein. In seiner Zweitauflage geht es nach wie vor darum, Praxis mit Theorie zu verbinden, wonach in der Regel auch Lehrer streben. "Die Apfelsaftherstellung ist eine wohlbedachte Reihenfolge technologischer Maßnahmen, die zum Ziel haben, aus Äpfeln die wertvollen, wohlschmeckenden, genießbaren und erwünschten Inhaltsstoffe zu gewinnen und best verpackt dem Verbraucher zu präsentieren", beschreibt der Autor den Anspruch der Produzenten.Aber nicht nur sie, sondern auch Schüler, Studenten, Facharbeiter, Meister und Ingenieure finden in Birus' Werk einen Leitfaden, "damit es gelingt, wertvolle Produkte aus Früchten nicht nur herzustellen, sondern sie auch über längere Zeit genussvoll zu erhalten, und dies so effektiv, dass ein wirtschaftlicher Gewinn daraus resultiert". Das Buch solle helfen, Fragen wie "Wie funktioniert das?", "Gibt es eine Alternative zu dem Verfahren?" und "Kann ich etwas besser machen?" zu beantworten. Es will Hintergründe der modernen Apfelsafttechnologie beleuchten, ohne sich in zu tiefe wissenschaftliche Details zu verstricken."Ein Drahtseilakt", wie Birus selber meint, der aber "durch freundschaftlich verbundene und helfende Wegbegleiter positiv gestaltet wurde". Das Stichwortverzeichnis reicht von A wie Abfülltechnik, was noch einfach klingt, bis Z wie Zellwandaufbau und Z-Wert. Gerade Letzteres verdeutlicht die Bandbreite des Werks - für alle, die tiefer einsteigen wollen und außer Äpfeln auch mal ihr Gehirn zum Thema auspressen wollen.