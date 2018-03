Der SV Raigering ist ein Phänomen: Er hat vor allem viele junge Mitglieder, wird beständig größer und ist längst über das eigentliche Dorf hinausgewachsen. Mit Jürgen Zweck steht jetzt auch noch ein Neuer an der Spitze des Vereins.

Aktiver Jugendfußball

Flutlicht bekommt LED

Neuwahlen Vorsitzender: Jürgen Zweck



2. Vorsitzende: Christina Püschl



3. Vorsitzender: Joachim Pirzer



Schatzmeister: Markus Gilch



Schriftführerin: Laura Mois



Kassenprüfer: Martina Grabinger Sieglinde Weigl



Beiräte: Reinhold Riß Uwe Paul Florian Hiltl Maximilian Prechtl André Gröschl Melena Sommer Rainer Ehbauer Sebastian Erras Manuel Jank Wolfgang Franz

Und gerade jetzt, wo das Pandurenschiff in unruhiger See unterwegs ist, muss der Kapitän auf der Brücke sein. Thomas Graml zur Begründung, warum er nach sechs Jahren den Vorsitz des SVR aufgibt

Raigering. Sechs Jahre lang war Thomas Graml Vorsitzender des SV Raigering, doch bereits vor zwei Jahren hatte er angekündigt, bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung nicht mehr zu kandidieren. Sein neues Amt als Bezirksvorsitzender des Bayerischen Fußball-Verbands und Mitglied des Verbandsvorstandes erlaubt es ihm nicht mehr, sich voll und ganz auf den SVR zu konzentrieren. "Und gerade jetzt, wo das Pandurenschiff in unruhiger See unterwegs ist, muss der Kapitän auf der Brücke sein."Auf seinen Nachfolger Jürgen Zweck, den die Anwesenden mit nur einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden erkoren haben, warten vielfältige Aufgaben. Das machte Graml am Freitagabend im Pandurenpark deutlich. Denn der SV mit seinen aktuell 1278 Mitgliedern befindet sich im 90. Jahr seines Bestehens mitten in einem enormen Modernisierungsprozess. "Zukunftswerkstatt SVR 2028" nennt sich dieses engagierte Projekt. Darin ist festgeschrieben, den SVR zu einem Ausbildungszentrum des Jugendfußballs zu machen, starke Vereinsstrukturen und finanzielle Stabilität zu schaffen sowie ein großes Feld für den Breitensport zu eröffnen.Die Abteilung Jugendfußball ist bereits auf dem besten Weg in die Zukunft, wie Spartenleiter Christoph Grabinger beleuchtete. Von der A- bis hinunter zur F-Jugend spielen derzeit rund 250 aktive Fußballer in 15 Mannschaften im Ligabetrieb. Dazu kommen noch zwei G-Jugend-Teams. "Von den Platzverhältnissen her sind wir damit am Limit." 42 ehrenamtliche Jugendleiter, Trainer und Betreuer sorgen laut Grabinger dafür, dass diese Kinder und Jugendliche eine hervorragende fußballerische Ausbildung genießen oder einfach nur Spaß am Spiel haben.Fehlende Kapazitäten sind laut Thomas Graml auch eines der zentralen Problems des Vereins. "Unsere Plätze sind belegt und die Hallenzeiten auch ausgereizt." Hier sind seiner Aussage nach eindeutig die Grenzen des Wachstums gesetzt. "Wir müssen uns da einfach andere Nischen suchen", sagte er mit Blick auf die soeben neu gegründete Schwimmsparte, die sofort einen enormen Zuspruch zu verzeichnen hatte und dringend nach erfahrenen Übungsleitern sucht. "Ein Problem haben wir aber bei den Nichtfußballern. Denn wer nicht Fußball spielen kann oder will, der scheidet irgendwann aus dem Verein aus."Dabei gibt es beim SV Raigering heute schon Alternativen, wie die Berichte aus den zehn Sparten zeigten. Vom Kinderturnen über Volleyball, Tennis und Fitness bis hin zum Rugby reicht das Angebot. Das alles erfordert einen auch - finanziell - enormen Aufwand. Mit dem Effekt, dass der SV Raigering auch im Jahr 2017 leicht rote Zahlen geschrieben hat. "Aber sie werden schon deutlich heller - fast schon schwarz", warnte Schatzmeister Markus Gilch vor aufkommender Panik.Ein Glück, dass ein großes Projekt für 2018 den Verein fast nichts kostet: die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik. 56 000 Euro sind dafür veranschlagt. Doch Zuschuss plus Zuschuss plus Zuschuss sorgen dafür, dass am Ende nur noch 3140 Euro beim Verein selbst hängenbleiben. Verteilt auf zehn Jahre.Dann aber hieß es Abschied nehmen von Thomas Graml, der nach 30 Jahren in verschiedenen Vorstandsfunktionen sein Amt aufgab.Wie übrigens sein Vize Manfred Koller auch. Der hat es ausgerechnet: Nimmt man alle Funktionen zusammen, die Thomas Graml in seinem Verein, dem SV Raigering ausgefüllt hat, dann kommt man locker auf 78 Jahre Ehrenamt.