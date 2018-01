Einen tierischen Einsatz mit einem tragischen Ende hatten die Polizei und Feuerwehr am Silvesterabend in Amberg: Ein ungewöhnliches Geräusch an ihrem Auto veranlasste eine 40-jährige Ambergerin dazu, ihr Fahrzeug anzuhalten und die Motorhaube zu öffnen. Drinnen saß eine schwer verletzte Katze.

Im Motorraum gefangen

Die Polizei schreibt in ihrem Pressebericht von einem "ganz komischen Rucken" und merkwürdigen Geräuschen, die eine 40-Jährige gegen 20 Uhr gehört hatte, als sie mit ihrem VW-Polo am Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg unterwegs war. Zunächst dachte sie an eine Motorpanne und dass das Auto demnächst stehen bleiben könnte. Daher hielt sie an und öffnete die Haube des Wagens. Doch statt Rauch und Dampf drang jämmerliches Katzengewinsel aus dem Motorraum.Wie sich herausstellte, hatte es sich die Nachbarskatze wohl auf der Suche nach einem warmen Plätzchen auf dem Motor gemütlich gemacht. Sie war aber durch den Fahrbeginn gefangen und vom Keilriemen erfasst worden. Die Katze war eingeklemmt. Die Feuerwehr Amberg konnte die schwer verletzte Maya befreien. Die Polizeiinspektion Amberg verständigte eine Tierärztin für die Erstversorgung.Doch die Verletzungen des Tieres waren so schwerwiegend, dass die Katze in der Amberger Tierarztpraxis eingeschläfert werden musste.