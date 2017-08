Im Regelfall sitzen Doktoren als Gutachter im Gerichtssaal. Diesmal kam der Akademiker in Handschellen. Vorgeführt von Polizeibeamten aus der Strafhaft und erbost darüber, dass man ihm vorwirft, längere Zeit ohne Personaldokument gewesen zu sein. Dagegen erhebt der Veterinär Widerspruch.

Landratsamt verhängt Buße

"Längst nicht mehr gültig"

Der Mann ist, wenn man so will, amtsbekannt. In seiner Heimat, einer schwäbischen Kleinstadt, gibt es bei der Polizei einen eigenen Sachbearbeiter für ihn. Als der bisherige in den Ruhestand trat, musste ein Nachfolger dessen Aufgabe übernehmen. Immerhin auch schon 52 Jahre alt. Aber offenbar geplagt von den ständigen Forderungen, die der Tiermediziner an den Rechtsstaat stellt.Eigentlich regelmäßig gibt es vor der Amberger Amtsrichterin Kathrin Rieger einen Tag, an dem Ordnungswidrigkeiten zur Debatte stehen. Ohne Staatsanwalt und fast ausnahmslos Verkehrsdelikte wie Geschwindigkeitsüberschreitungen. Diesmal aber ging es um ein fehlendes Personaldokument, das - wie man erfuhr - jeder Bundesbürger gefälligst zu besitzen und im erforderlichen Fall auch vorzuweisen hat, um sich zu legitimieren. Auch das wurde deutlich: Der Ausweis gehört ihm nicht. Er bleibt im Eigentum des Staates.Der Beschuldigte, 61 Jahre alt und ein Doktor der Veterinärmedizin, kam aus der Bayreuther Strafhaft und begehrte gleich zu Beginn, darüber zu debattieren, weshalb man ihn seiner Meinung nach zu Unrecht wegen der Beleidigung eines Juristen eingesperrt hat. Das aber interessierte Richterin Kathrin Rieger eher nicht. Sie ließ erkennen: "Sie hatten vom 17. Dezember 2015 bis 15. Dezember 2016 keinen Ausweis." Deshalb verhängte das Landratsamt Amberg-Sulzbach eine Buße von 250 Euro. Es tat sich die Frage auf: Weshalb diese Behörde? Antwort: Der Mann hat im nördlichen Kreisgebiet einen Wohnsitz angemeldet.Danach schritt der Veterinär zu ebenso höflichen wie umfangreichen Erklärungen. Natürlich, so hörte die Richterin, habe er einen Personalausweis besessen. Doch der sei abhanden gekommen und seltsamerweise an Heiligabend 2014 im Briefkasten seiner schwäbischen Heimatgemeinde gelandet. Allerdings nicht im gewohnten Scheckkartenformat, sondern zu Schnipseln zerschnitten. Ein Frevel der unglaublichen Art.Der Tierarzt drang darauf, diese Kleinteile seiner amtlichen Existenzberechtigung nun endlich einmal zu sehen. Da wurde die Richterin erstmals unwirsch im Ton. "Ich habe sie nicht, und das tut auch hier wenig zur Sache", ließ sie den auf Paragrafen beharrenden Beschuldigten wissen. Weil natürlich, wie Kathrin Rieger anfügte, nach einem solchen Dokumentenverlust ein neuer Ausweis beantragt werden müsse.Der 61-Jährige drängte weiter auf seine Unschuld. Da habe es 2003 auch noch einen Reisepass gegeben. Der aber sei gestohlen worden. Ohne sein Zutun und noch immer verschwunden. Auch das akzeptierte die Vorsitzende nicht: "Er wäre heute, auch wenn er auftauchen sollte, längst nicht mehr gültig."Aus Unterlagen entnahm die Richterin, dass der Veterinär irgendwann an seinem neuen Wohnsitz im Kreis Amberg-Sulzbach einen Antrag auf Ausstellung eines Ausweises gestellt hatte. Lichtbilder schickte er auf postalischem Weg. Das aber gehe schlichtweg nicht: Die Fotos hätte er selber bringen und dann das Formular unterschreiben müssen."Nehmen Sie Ihren Einspruch zurück", empfahl die Vorsitzende dringend. Doch das mochte der Tierarzt unter keinen Umständen. Also kam es zum Urteil. Es lautete auf 250 Euro Bußgeld plus Gerichtskosten. In dieser Rechnung der Justiz werden nun auch die Auslagen für einen eigens aus Schwaben angereisten Polizisten enthalten sein. Der Beamte, für den Veterinär quasi als Sachbearbeiter zuständig, musste schildern, wie man den Tierarzt wiederholt ohne Legitimation zur Ordnung rief.Die Entscheidung mochte der Doktor nicht kommentarlos akzeptieren. Er bestand darauf, zur Geschäftsstelle des Amtsgerichts geführt zu werden und dort seinen Protest zu Protokoll zu geben. Weil nun, wie er forderte, allerhöchste Instanzen zu bemühen seien.