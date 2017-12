Ein Tiertransporter mit 180 Schweinen ist am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Moos (Gemeinde Kümmersbruck/Landkreis Amberg-Sulzbach) umgekippt. Einige der Tiere sind daraufhin ins Freie entkommen.

Sechs Tiere sind tot

Ersatztransport angefordert

Der Transporter mit Hänger war von einem Schweinemastbetrieb bei Moos auf dem Füllhornweg zur Verbindungsstraße von Moos nach Engelsdorf unterwegs, als er auf das aufgeweichte Bakett geriet. Daraufhin kippte der Lastwagen, der Hänger blieb in bedenklicher Schräglage stehen. Das Gespann aus dem Zulassungsbereich Schwäbisch Hall sollte nach Auskunft der Polizei die Schweine nach Hof bringen.Zwei der Tiere sind bei dem Unfall ums Leben gekommen, vier weitere wurden so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle getötet werden mussten. Fünf Schweine mit leichteren Blessuren wurden zur Schlachtung zu örtlichen Metzgereien gebracht, um ihnen eine längere Fahrtstrecke zu ersparen. Dr. Werner Pilz, der Chef des Veterinäramts Amberg-Sulzbach, ist noch vor Ort.Rund 20 Tiere suchten nach dem Unfall ihr Heil in der Flucht. Sie müssen bei eisigen Temperaturen im Schnee ausharren, bis ein Ersatztransport organisiert ist. Schweres Bergegerät wurde angefordert, um das Zugfahrzeug wieder aufzurichten und den Hänger aus dem Matsch zu ziehen.Der Hänger, in dem sich etwa 100 Schweine befinden, wurde mit Hilfe einer landwirtschaftlichen Zugmaschine einstweilen so gesichert, dass er nicht auch noch umfallen kann. Nach ersten Einschätzungen sind die Tiere im Anhänger nicht schwer verletzt. Sie sollen später auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen und dann weitertransportiert werden.Die Feuerwehren Haselmühl und Kümmersbruck sowie die Kreibrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkel sind im Einsatz.