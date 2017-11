Die Temperaturen sinken immer rascher und die Tage werden kürzer. Höchste Zeit also, das Auto für den Winter vorzubereiten. Der ADAC Nordbayern gibt zehn Tipps, wie man ein Fahrzeug winterfit macht.

Räder wechseln

Klare Sicht

Frostschutz

Sehen und gesehen werden

Türschlösser

Salz nagt am Lack

Leistungstest

Nicht mehr ganz dicht?

Gut gerüstet

Immer mit der Ruhe

Wintercheck

Eines sollte bereits erledigt sein: auf Winterreifen zu wechseln. Ohne Winterreifen kann sich der Bremsweg verdrei- bis vervierfachen. Bei Eis und Schnee sollten mindestens Reifen mit M+S-Kennung oder sogar Reifen mit Schneeflockensymbol verwendet werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe für Winterreifen beträgt 1,6 mm. Der ADAC empfiehlt mindestens 4 mm. Wer ohne Winterreifen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld von 60 bis 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.Bei Frost und Schnee reicht es nicht, lediglich ein kleines Guckloch auf der Frontscheibe freizukratzen (Bußgeld 10 Euro). Nur bei guter Sicht kann der Fahrer den Verkehr überblicken und angemessen reagieren. Vor Fahrtantritt sollten deshalb Scheinwerfer, Motorhaube, das Dach und das Kennzeichen von Schnee und Eis befreit werden. Auch die Scheibenwischer sollten überprüft werden. Haben sie Risse, verschmieren die Scheiben bei Schneefall oder Spritzwasser. Gebläse von Heizung oder Klimaanlage sollten auf höchster Stufe auf die Scheiben gerichtet werden, damit sie nicht beschlägt. Nicht erlaubt ist es, den Wagen im Stand warmlaufen zu lassen. Ist die Frontscheibe nicht ordnungsgemäß freigekratzt droht ein Bußgeld von 10 Euro, ist das Fahrzeug nicht von Schnee befreit 25 Euro.Besonders bei nasskaltem Wetter bildet sich auf den Scheiben schnell ein Film aus Schmutz und Eis. Sowohl die Scheibenwaschflüssigkeit als auch die Kühlflüssigkeit sollten in der kalten Jahreszeit mit Frostschutz versehen werden.Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, die Scheinwerfer zu prüfen - am besten in einer Werkstatt. Zudem sollten die Scheinwerfer immer sauber gehalten werden, da Schmutz und Schnee sich negativ auf die Leuchtkraft auswirken.Vorsorglich sollten die Türschlösser mit Grafitspray vor Frost geschützt werden. Falls die Türschlösser eingefroren sind, ist ein Türschlossenteiser in der Jackentasche (nicht im Auto) hilfreich.Straßensalz und andere Auftaumittel auf den Straßen setzen dem Fahr-zeuglack ordentlich zu. Daher gilt es Lackschäden auszubessern, bevor die ersten Streufahrzeuge unterwegs sind.Um sich vor bösen Überraschungen zu schützen, lohnt es sich, die Leistungsfähigkeit der Batterie in der Werkstatt überprüfen zu lassen. Bei extremer Kälte empfiehlt es sich zudem, das Motoröl zu wechseln und auf ein Winteröl umzusteigen.Türdichtungen können bei Temperaturen unter null Grad einfrieren und die Türen blockieren. Damit die Dichtungen vor der Kälte geschützt sind, sollen Sie mit einem Fettstift, Glyzerin oder Talg behandelt werden.Winterausrüstung im Auto? Handbesen, Eiskratzer, Handschuhe und Türschlossenteiser (in der Jackentasche) sollten griffbereit sein? Eventuell empfehlen sich Schneeketten und eine Frostschutz-Folie für die Frontscheibe. Auch ein Starthilfekabel sollte für den Notfall im Auto sein.Bei eingeschränkter Sicht, Glatteis und Schnee empfehlen sich eine vorausschauende Fahrweise, ausreichend Abstand und angepasste Geschwindigkeit. Zudem sollten Daunenjacken und Wintermäntel bei der Fahrt nicht die erste Wahl führ Fahrten sein. Aufgrund eines nicht optimal anliegenden Gurts ist sonst die Sicherheit gefährdet.Ein Profi sollte das Auto auf Wintertauglichkeit, Batterie und Lichtmaschine, Frostschutz, Fahrzeugbeleuchtung, Kühlsystem, Motoröl, Keilriemen und die Scheibenwaschanlage durchchecken.