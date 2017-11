Der Familienvater hatte keine Möglichkeit zum Ausweichen. Er kam zwischen Krumbach und Raigering auf seinem Kleinkraftrad des Weges und wurde nahezu frontal von einem Auto gerammt, das auf die linke Fahrbahnseite geraten war. Dabei erlitt der 55-jährige tödliche Verletzungen.

Mit Handy am Steuer?

Ungewöhnliches Urteil

Als das Jugendschöffengericht den Geschehensablauf nun sehr genau aufrollte, stand fest: Alkohol spielte bei dem Verkehrsunfall, der an einem Morgen im Mai des Jahres 2016 ein Menschenleben forderte, keine Rolle. Wieso aber, so wurde gerätselt, geriet dann ein damals 20-Jähriger auf der Kreisstraße AM 20 zwischen Raigering und Krumbach mit seinem Wagen nach links? Die Fahrbahn war auf 200 Meter überschaubar. Er hätte doch einen 55-Jährigen, der ihm mit seinem Krad entgegenkam, von weitem erkennen müssen. Der Tag war längst angebrochen."Ich kann es mir nicht erklären", sagte der junge Mann. Er kam von seinem Wohnort im Kreis Tirschenreuth und wollte nach Amberg zur Arbeit. Dann plötzlich schoss sein Auto auf kerzengrader Strecke nach links und fegte das Zweirad vom Asphalt. Während der Pkw nach dem Rammvorgang noch etliche Meter weit in ein angrenzendes Waldstück fuhr, wurde der Kradfahrer regelrecht aus dem Sitz gehoben und kam ums Leben. Eine Frau verlor ihren Ehemann, zwei Kinder den Vater. Alle drei traten nun als Nebenkläger vor dem Jugendschöffengericht auf.Auf dem Unfallfahrer lastete ein Verdacht, um den es nun in weiten Teilen der Verhandlung ging. Hatte er womöglich mit seinem Handy telefoniert und deshalb die Übersicht verloren? "Nein, das habe ich nicht", sagte der heute 21-Jährige. Amberger Polizeibeamte fanden das Handy während der Unfallaufnahme im schwer demolierten Wagen. Sie ließen es auswerten. Ergebnis: Es gab tatsächlich Startverbindungen des Geräts am fraglichen Morgen zur Unfallzeit kurz nach 6 Uhr."Wir konnten aber nicht feststellen, wann der Unfall exakt passierte", ließ ein Beamter erkennen. Es kam hinzu: Der Beschuldigte räumte ein, dass er unmittelbar nach dem Anprall ausgestiegen war, herumliegende Teile bemerkte und daraufhin, so seine Angaben, versuchte, einen Notruf abzusetzen. Dies aber sei ihm nicht gelungen. Minuten darauf gab ein zufällig vorbeikommender Autofahrer über sein Handy eine Alarmmeldung an die Einsatzzentrale ab.Als dies im Gerichtssaal besprochen war, stand fest: Ein Nachweis dafür, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt des Unglücks tatsächlich sein kleines Telefon in Gebrauch hatte und dadurch abgelenkt war, ließ sich nicht führen. Er selbst blieb dabei: "Das Handy lag neben mir."Ein Kfz-Sachverständiger ermittelte seinerzeit am Unfallort. Jetzt sagte er den Richtern: "Das Opfer besaß keine Chance." Mit etwa 50 Stundenkilometern unterwegs in Richtung Raigering, sei der Mann auf seinem Krad mit einer Wucht von "65 bis 85 km/h gerammt worden."Staatsanwältin Franziska Meinl hielt die fahrlässige Tötung für erwiesen. Sie verlangte 4800 Euro Geldstrafe und zwei Monate Fahrverbot. Für die Familie, die den Ehemann und Vater verlor, ergriff Rechtsanwalt Franz-Josef Köstler das Wort. "Er muss doch diesen ihm entgegenkommenden Kradfahrer erkannt haben", sagte er und führte dem Gericht vor Augen: "Hier ist ein Mensch zu Tode gekommen." Deshalb sei es mit zwei Monaten Fahrverbot nicht abgetan. Gegen ein Fahrverbot sprach sich Verteidiger Werner Buckenleib (Weiden) aus. "Er braucht seinen Führerschein, um zur Arbeit zu gelangen."In einem Brief an die Ehefrau des Getöteten hatte der heute 21-Jährige sein Bedauern ausgedrückt. Er tat es jetzt erneut im Gerichtssaal. Das Jugendschöffengericht schritt zu einer ungewöhnlichen Ahndung: Es verurteilte den gelernten Mechaniker dazu, an die Frau des Getöteten und dessen beide Kinder jeweils 1500 Euro zu zahlen.Im Urteil wurde ausdrücklich betont, dass diese Summen nicht auf mögliche und noch ausstehende zivilrechtliche Forderungen angerechnet werden können. Die Richter verhängten außerdem zwei Monate Fahrverbot und bürdeten dem jungen Mann alle Kosten auf.