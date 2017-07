Schwein gehabt. Trotz seiner zehn Vorahndungen kam ein offenkundig wenig belehrbarer Dieb mit Bewährung davon. Der 34-Jährige neigt nach Alkohol- und Drogengenuss zu fast schon absurden Straftaten und wird in der Regel, weil amtsbekannt, rasch festgenommen.

Briefträgerin beklaut

Zehn Vorstrafen

Erneut Bewährung

Amberg. (hwo) Ist es normal, wenn einer durch die Stadt zieht und dann mit der Hand die Scheibe eines geparkten Autos einschlägt? Richterin Julia Taubmann wunderte sich und erfuhr außerdem, dass der wegen Diebstahls angeklagte Mann aus dem Wagen ein I-Phone klaute, ein paar Schritte weiter ging und dann eine in der Nähe stehende Frau fragte, wie er wohl die SIM-Karte aus dem Gerät herausbekommen könne.Es gab noch andere merkwürdige Begebenheiten, die sich im Sommer vergangenen Jahres zutrugen. Einer in Amberg ihre Fracht zustellenden Postausträgerin wurde aus ihrem "Wägelchen", wie es die Richterin nannte, das Portemonnaie gestohlen. Der Dieb, weit und breit die einzige Person auf weiter Flur, versteckte die Geldbörse rasch in einem Gebüsch. Doch alarmierte Polizisten gelangten zügig auf seine Spur. Dann folgte Anzeige Nummer drei: Der Vater von vier Kindern erschien in einem Supermarkt, schlichtete einen Stapel von Pflegeartikeln in seine bunt gemusterte Tragetasche und wollte sich ohne Bezahlung an der Kasse vorbeimogeln. Das fiel auf. Man nahm ihn mit ins Büro. Dort mochte sich der Ladendieb auf der Sanitätsliege zur Ruhe begeben und machte, wie es hieß, "einer Dame von der Hausleitung vorher noch Komplimente"."Na ja", kommentierte die Richterin und las aus den Akten vor, dass der Mann zehn Vorstrafen hat. Wenn er in der Vergangenheit rückfällig wurde, geschah dies meist im Rausch, verursacht durch Drogen und Alkohol. In ärztlichen Berichten stand: "Sein Gang war torkelnd, die Sprache verworren." Inzwischen ist der 34-Jährige aus Amberg weggezogen. Er hat seit ein paar Wochen eine Stellung als Kraftfahrer in der südlichen Oberpfalz. Seine Familie soll bald nachkommen. Deshalb stellte sich nun die Frage: Musste man ihn aus dieser neuen Lebenssituation entfernen und einsperren?Die Richterin verneinte das und gab erneut Bewährung. 14 Monate hängen nun wie ein Damoklesschwert über dem nach seiner Verurteilung sichtlich erleichterten Mann. 3000 Euro muss er in Raten an einen Verein zahlen, der sich um die Gefangenenfürsorge kümmert. Das will er tun - froh darüber, dass er nicht selbst hinter Gitter muss.