Das Fenster zur Küche ist offen, drinnen klirrt Geschirr. Im Hinterhof der Traditionsgaststätte Götz Gustl klingt es fast so, als stünde Wirtin Katharina Götz (86) noch am Herd. Doch das ist längst vorbei. Vor ein paar Wochen hat ein Stück Amberger Wirtshausgeschichte ein abruptes Ende gefunden.

Katharina Götz - die gute Seele des Hauses - lebt mittlerweile im Seniorenheim. Sohn Karl (61) führte das Gasthaus weiter. Bis zum 4. August. "Ich hatte noch alles hergerichtet", erzählt Götz. Er steht an der Theke und blättert im Buch mit den vorbereiteten Essen-Bons. Der 5. August sollte ein Tag wie jeder andere in der Gaststätte werden. Um 9 Uhr hätte er aufgesperrt und die ersten Gäste bedient. Stattdessen war er bedient - gesundheitlich.Der Sohn der Wirtin brach abends zusammen, wurde ins Klinikum St. Marien eingeliefert. "Wir haben dann gar nicht mehr aufgesperrt", erzählt er. "Jetzt ist halt Schluss." Karl Götz stapelt Teller auf einen Tisch. Daneben türmen sich Papierrollen aus der Registrierkasse auf, Kerzen liegen fein sortiert daneben. Ein Wirtshaus-Friedhof. "Das ganze Zeug muss raus. Spätestens in zwei Monaten sollte das weg sein", fügt er hinzu.Der Vertrag ist zwar noch nicht unter Dach und Fach, aber es gibt einen Kaufinteressenten für das Haus in der Steinhofgasse. Mehr will Karl Götz dazu nicht verraten. Er werde ausziehen und sich eine neue Wohnung suchen. Seit seiner Geburt war das Wirtshaus sein Zuhause. "Mei, schön war's schon immer", blickt er auf sein Leben zwischen Theke, Jukebox und Schweinebraten zurück. "Wir haben viel mitgemacht, aber es waren auch schöne Zeiten." Oft sei er 100 Stunden pro Woche in der Gaststube gestanden. "Die ersten haben um 8 Uhr schon ans Küchenfenster geklopft und um 3 Uhr in der Nacht mussten wir die Leute betteln, heimzugehen." In den vergangenen Jahren allerdings seien die Gäste weniger geworden. "Früher haben wir drei bis vier Bedienungen gebraucht. Zuletzt sind vielleicht noch 10 bis 15 Essen pro Tag rausgegangen."Im Jahr 1880 hatte sein Großvater das Gebäude gekauft. Seitdem war das Wirtshaus in der Nähe des Roßmarktes eine beliebte Adresse für Bauern, die zu den Wochenmärkten in die Stadt kamen, später auch für ganze Belegschaften von Firmen, die regelmäßig in der Stadt einkehrten. Die Mitarbeiter des Autohauses Zinkl zum Beispiel seien eine solche Mannschaft gewesen, die das Gasthaus mit Leben erfüllt hat.An der Wand hängen die Porträts von den Zeugen dieser Zeit. Opa Michael und Vater Gustl haben auf den Schwarz-Weiß-Fotos all die Jahre über den Stammtisch gewacht. Die Bilder einiger Stammgäste tragen Trauerflor. Und im Schrank finden sich immer noch die Schreibblöcke der Bedienungen und die Speisekarten von früher. Karl Götz zieht das Angebot vom 7. Februar 1968 aus der Schublade. 15 Jahre war seine Mutter damals schon Wirtin. Die Roulade mit Kartoffel und Salat kostete 3,50 D-Mark, drei Weißwürste mit Senf 1,90 D-Mark. Karl Götz muss wieder in die Küche. Nicht mehr zum Kochen, er holt nur das Geschirr aus den Schränken. Im Schaukasten draußen vor der Tür hängt noch die Tageskarte vom 4. August.