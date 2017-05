Der 28-jährige Läufer, der am Sonntag nach dem LLC-Marathon in Regensburg mit Herz-Kreislauf-Problemen zusammenbrach und später im Krankenhaus starb, war Matthias Zenger, der in der ganzen Region bekannte Küchenchef des Drahthammer Schlößls in Amberg. Diese Nachricht verbreitete sich in den vergangenen Tagen durch die Stadt, sie löste Trauer und ungläubige Betroffenheit aus.

Matthias Zenger war als guter Läufer bekannt. Im Who is who auf www.restaurant-ranglisten.de gab er Joggen und Marathon als Hobbys an. Einen Halbmarathon konnte er in Zeiten um 1:40 Stunden absolvieren. In Regensburg passierte er die Ziellinie nach gut zwei Stunden.Der LLC Marathon Regensburg als Veranstalter des Marathons in der Domstadt schrieb in einer Pressemitteilung (ohne Zengers Namen zu nennen), der 28-Jährige sei "im Ziel zusammengebrochen, wo er sofort vom BRK versorgt und ins Krankenhaus transportiert wurde". Die genaue Todesursache sei aber unklar. Als Veranstalter habe man "alles Notwendige getan, dass die Läufer einen guten Lauf trotz der Hitze hatten. Die Versorgungsstellen wurden in ihren Abständen von fünf auf unter vier Kilometer verkürzt und am Weinweg wurde am Morgen noch eine zusätzliche Wasserstelle für die letzten zwei Kilometer eingerichtet."In der Mitteilung ist von einer Obduktion zur Feststellung der Todesursache die Rede, doch die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz kann das nicht bestätigen. Zumindest sei von Polizei und Staatsanwaltschaft keine veranlasst worden. In einem solchen Fall, wo der Verstorbene nach Angaben von Augenzeugen ohne Fremdeinwirkung umgefallen sei, sehe man keine Anhaltspunkte für eine Obduktion.Matthias Zenger ist im Sulzbach-Rosenberger Ortsteil Kempfenhof aufgewachsen und absolvierte von 2004 bis 2007 bereits seine Ausbildung im Drahthammer Schlößl - bei Küchenchef Michel Hervé. Anschließend sammelte er Erfahrungen in mehreren Restaurants in Westdeutschland und absolvierte 2011/12 an der Hotelfachschule in Heidelberg die Ausbildung zum Küchenmeister, die er als Jahrgangsbester bestand.Von September 2013 bis Februar 2016 war Matthias Zenger auf der Burg Wernberg bei Küchenchef Thomas Kellermann als Chef de Partie tätig. Es folgte ein Abstecher nach Australien, ehe er im August 2016 die Stelle als Küchenmeister im Drahthammer Schlößl übernahm. Dort steht man angesichts der Todesnachricht immer noch unter Schock. Der Betrieb gehe weiter, aber es sei alles viel zu frisch, um es bereits richtig begriffen zu haben.Erst vor fünf Wochen hatte die AZ anlässlich des Karussells der Menüs ein Interview mit Matthias Zenger geführt. Darin hatte er erklärt, dass er zu Hause nicht oft groß aufkoche. Er lade seine Gäste lieber zu sich ins Restaurant ein.