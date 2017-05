Es ist immer das gleiche: Spätnachmittags, irgendwo auf der Landstraße zwischen Geiselhöring und Mengkofen, frage ich mich, warum ich mir das wieder angetan habe. 25 Kilometer bin ich schon gelaufen, an der Ferse drückt die erste Hautblase und die Sonne brennt vom Himmel. Andere liegen jetzt im Freibad.

Das beste Bier des Lebens

Die Reset-Taste drücken

Die Fußwallfahrt nach Altötting hat mich gefangen genommen. Vielleicht trete ich den 111 Kilometer langen Fußmarsch jedes Jahr deswegen an, weil mir das berühmte Pärchen "Freud und Leid" dabei so oft über den Weg läuft, wie kaum mehr sonst in unserem durchorganisierten Alltag. Wann war ich das letzte Mal so richtig durstig? Wie lange ist es her, seit ich mich aus vollem Herzen über eine Sitzgelegenheit gefreut habe? Ich weiß: Ich werde die nächsten drei Tage ein paar Anlässe haben, mich an solch einfachen Dinge zu laben.Wenn ich am Freitagabend nach gut 80 Kilometern in Massing ankomme, dann werde ich eines der besten kühlen Biere meines Lebens trinken, ich werde mir mit einem Fremden eine Bordsteinkante zum Hinsetzen teilen und mich fühlen, als hätte ich das Pokalfinale gewonnen. Ich werde daran denken, dass ich den Weg ja nicht nur für mich gegangen bin, sondern für ein paar Leute mehr. Menschen, die mir vertrauen, die mir ihre Sorgen anvertraut haben, denen allein schon die Vorstellung hilft, dass es da jemanden gibt, der ihr Anliegen nach Altötting trägt. Schön ist das.Schön ist es auch, die Scheu zu verlieren. Zum Beispiel vor dem Beten und Singen. Es braucht tatsächlich Zeit, bis der Rosenkranz seine Wirkung entfaltet. Wenn dir aber der Schweiß von der Stirn rinnt, die Wadln brennen und die nächste kurze Pause erst in zehn Kilometern vorgesehen ist, dann geht das "Gegrüßet seist Du Maria" nicht nur ins Ohr, sondern auch über die Lippen. Vor allem dann, wenn es gleichzeitig aus den Kehlen der 3000 Menschen vor und der 3000 Menschen hinter dir kommt.Die Fußwallfahrt nach Altötting ist etwas besonderes, weil das, was die Menschen dabei tun, so ungewöhnlich geworden ist. Die Pilgerreise kommt mir vor, wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Wie eine Versammlung von Menschen, die ausbrechen wollen aus den Zwängen des Alltags: Termindruck, Leistungsdenken, Knatsch mit dem Nachbarn oder in der Familie. Es scheint, als hätten sie sich in Regensburg auf den Weg gemacht, um die Reset-Taste zu drücken, um einen Neustart zu wagen.Abgesehen von der Herzlichkeit, mit der wildfremde Menschen die Pilger in den beiden Nächten in ihren Häusern aufnehmen, abgesehen von den Alpengipfeln, die morgens von der aufgehenden Sonne angeleuchtet werden, und abgesehen von den Dorfkindern, die eine ganze Stunde am Straßenrand stehen, nur um den Wallfahrern zuzuwinken, ist der Fußmarsch nach Altötting ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis.Gut möglich, dass ich mich in der Nachmittagshitze irgendwo in Niederbayern frage, warum ich mir das angetan habe. Gut möglich auch, dass ich im nächsten Jahr wieder dabei bin. Weitere Informationen zur Regensburger Fußwallfahrt gibt es auf der Pilger-Homepage. Das Onetz ist mit drei Reportern vor Ort und berichtet ständig aktuell in einem Live-Blog über das, was die Pilger von Donnerstag bis Samstag erleben.