Überschlag in der Kurve bei Krumbach

Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Mit mittelschweren Verletzungen musste ein 56-jähriger Golf-Fahrer aus dem Landkreis Schwandorf am Mittwoch kurz vor 8.30 Uhr ins Klinikum St. Marien eingeliefert werden.

Der Mann hatte sich mit seinem Wagen in der Nähe von Krumbach überschlagen. Er war auf der Staatsstraße 2040 von Engelsdorf Richtung Amberg unterwegs und kam in der langgezogenen, abschüssigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand durch den Überschlag Totalschaden. Im Einsatz waren neben dem Bayerischen Roten Kreuz und der Polizei die Feuerwehren aus Haselmühl und Kümmersbruck.