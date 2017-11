Frisbee, das lockerleichte Hin-und Herwerfen einer Plastikscheibe, geht auch anders. Wie, lässt sich als Ultimate Frisbee erleben. Eine Teamsportart, die neuerdings auch beim FSV Gärbershof angeboten wird.

Dieser Spaß kennt keine Altersgrenze. 13 Neugierige zwischen 10 und 58 Jahren kamen zu einem Ultimate-Frisbee- Training beim FSV Gärbershof auf dessen Sportgelände, um sogar unter Flutlicht ihrer bisher eher individuell gepflegten Passion nachzugehen. Der Lockvogel des Abends war Michael Göttler, Nationalspieler und Trainer des TSV Kareth Lappersdorf. Er gab wertvolle Tipps rund um Ultimate Frisbee als aufstrebende Trendsportart.Der FSV Gärbershof geht nun in die Offensive: Er will Ultimate Frisbee als Upgrade von einem Spielzeug zu einer Sportart bekannt machen. "Fair, schnell, Fun" sind oberste Gebote. Dabei duellieren sich zwei Teams mit je sieben (in der Halle fünf) Spielern. Die eingesetzte 175 Gramm schwere Frisbee-Scheibe ist als Sportgerät etwas härter und stabiler als handelsübliche Versionen.Der Wettkampf besteht darin, dass die antretenden Teams das Frisbee jeweils in die Endzone des gegnerischen Feldes werfen und dort auch fangen müssen, um einen Punkt zu erzielen. Ein Spiel dauert dabei solange, bis eine Mannschaft 15 Punkte erreicht hat.Im Grunde kennt wohl jeder dieses Spielgerät als bloße Freizeitbeschäftigung und Zeitvertreib, wenn sich meist zwei Leute die Scheibe gegenseitig zuwerfen. In hiesigen Breitengranden deutlich weniger bekannt ist, dass Frisbee in verschiedenen Variationen auch als äußerst schweißtreibender und intensiver Sport betrieben wird. Die vermutlich lauffreudigste Variante des Freizeitvergnügens ist die Spielart Ultimate Frisbee. Die Besonderheit daran ist der sogenannte "Spirit of the Game", der Geist des Spiels, der Fair Play und Spaß in den Vordergrund stellt.Dieser "Spirit" gilt gemeinhin als die erste und wichtigste Regel dieses Sports. Ultimate Frisbee ist vom Grundsatz her ein körperloses Spiel. Rempeln und Schubsen sind verboten, wobei die Teams den Grad der Körperlichkeit selbst regeln. So gibt es beim Ultimate Frisbee keinen offiziellen Schiedsrichter. Die Spieler zeigen Fouls eigenständig an.Die Ultimate-Frisbee-Mannschaft des FSV Gäbershof ist immer auf der Suche nach Verstärkung. Egal, ob Fortgeschritten oder Anfänger, jeder kann beim Training freitags um 19 Uhr vorbeischauen.