Ein zwölf Jahre alter Junge war am Dienstag um 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Malteserplatz unterwegs. Auf Höhe des Pfarramts St. Georg fuhr er zwischen Parkplätzen und Gebäude entlang. Beim oberen Eingang in Nähe der B 85 tauchte laut Polizei plötzlich ein Auto auf, das das Bike des Jungen touchierte. Der Schüler stürzte, verletzte sich aber nicht ernsthaft. Der Verursacher machte sich auf und davon und kümmerte sich nicht um den Schüler, an dessen Fahrrad ein Schaden von 300 Euro entstand.