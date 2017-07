Kleidungsstücke sind oft schnelllebige Produkte, die für möglichst viel Profit und wenig Kosten hergestellt werden. Auch große Modemarken belasten ihre Textilien mit Chemikalien. Das belegt eine Greenpeace-Studie. Dem kann der Verbraucher im Kleiderladen des BRK entgegenwirken.

Amberg. (dwi) Vorteile, Kleidung aus zweiter Hand zu kaufen, gibt es viele: Sie ist deutlich günstiger als neue Ware. Ein komplettes Outfit gibt es oft für wenig Geld. Kinderkleidung ist kaum benutzt, da die Kleinen schnell wachsen. Schadstoffe und Chemikalien sind durch das viele Waschen schon entfernt worden. Und: Es ist ein Beitrag zum Umweltschutz.In Amberg kann der bewusste Verbraucher mitmachen, wenn er im BRK-Kleiderladen stöbert. "Erstens bin ich gegen Ausbeutung der Arbeiter und zweitens leben wir in einer Wegwerfgesellschaft. Zumindest kann ich so einen kleinen Beitrag der Umwelt wegen leisten", sagt Gabriele Dotzler aus Freihung. Sogenannte Non-Food-Discounter will sie nicht mehr unterstützen. Die 49-Jährige kauft häufig Second-Hand-Ware für ihre zwei schulpflichtigen Kinder, aber auch ihre erwachsene Tochter holt sich dort Bücher. "Was für mich neu ist, muss ja nicht zwangsläufig frisch produziert sein." Die Leiterin des Ladens Andrea Knipp, hat ihren Sommerschlussverkauf am Montag gestartet. Bis Donnerstag, 3. August, kann dort Ware zum halben Preis gekauft werden. Noch dringend benötigt werden Baby-Textilien und Kleidung für junge Männer.Knipp sagt auch: Das Argument, Neuware beim Discounter wäre genauso günstig wie im Second-Hand-Laden, sollte überdacht werden. Für den Profit der Textilbranche leide nicht nur der Mensch, sondern auch die Umwelt. Durch den Einsatz von hochgradig giftigen Chemikalien in Herstellungsländern würden Flüsse, Fische und Fauna verseucht. Selbst das Trinkwasser weise eine zu hohe Zahl an Giftstoffen auf.Werden die entsprechenden Kleidungsstücke importiert, so gelangen die Giftstoffe allerdings auch ins Wasser. Durch die anschließende Wäsche würden alle wasserlöslichen Bestandteile ins Grundwasser gespült. Zuerst gelange die enthaltene Chemie in das Abwasser. Da die Reinigungswirkung der Kläranlagen nicht ausreichten, verblieben Chemikalien in gewissen Mengen zurück.