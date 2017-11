Eigentlich besserten sie nur den Asphalt auf dem Gehweg in der Max-Planck-Straße aus, doch die Arbeiter ließen dabei nicht genügend Sorgfalt walten, so dass am Montag gegen 7.45 Uhr eine Thujenhecke in Brand geriet.

Ausgangspunkt des Malheurs war, dass mit einem Gasbrenner Bitumendichtstreifen angeheizt wurden, aber recht unfachmännisch. Dadurch fing die Thujenhecke auf einer Breite von einem Meter Feuer. Einen großen Schaden rief das nicht hervor, da Anwohner sofort mit einem Gartenschlauch herbeieilten. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten sie den Brand gelöscht.