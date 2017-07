Ein Unbekannter hat bei der Sorghofer Kirchweih in einem unbeobachteten Moment die Einnahmen aus einem Losverkauf gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Laut der Vilsecker Polizei soll sich während des Austanzens des Baums auf der Sorghofer Kirwa ein Unbekannter an einer Handtasche eines Kirwa-Moidl zu schaffen gemacht haben. Denn die Damen legten währenddessen ihre Taschen im Saal des Pfarrheims ab. Das Austanzen fand am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr statt. In dieser Zeit stahl der Unbekannter 160 Euro.Das Bargeld bestand überwiegend aus Fünf-Euro-Scheinen, da es aus dem Verkauf der Lose stammte. Der Täter konnte unerkannt flüchten.Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine verdächtige Person bemerkt haben. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Auerbach mit Polizeistation Vilseck zu richten.