Gar nicht weihnachtlich gestimmt war offensichtlich ein Unbekannter, der im Dreifaltigkeitsviertel zwei parkende Autos beschädigt hat. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein- und denselben Täter handelt, der sich im Zeitraum von Montag (Erster Weihnachtsfeiertag), 12 Uhr, bis Dienstag (Zweiter Weihnachtsfeiertag), 11.30 Uhr an den Wagen zu schaffen machte.

Ein 27-jähriger Amberger hatte im besagten Zeitraum seinen schwarzen Opel-Astra in der Moritzstraße auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Als er am Dienstagmittag in sein Fahrzeug einsteigen wollte, bemerkte er einen großen Kratzer an der hinteren, rechten Tür. Schaden: rund 1000 Euro.Ganz in der Nähe - in der Bienerstraße bei der Hausnummer 11 - stellte etwa zur gleichen Zeit ein anderer Autobesitzer fest, dass der rechte Außenspiegel seines silberfarbenen Ford-Mondeo abgeschlagen worden war (200 Euro Schaden). Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden (09621/890-320).