Wie eine etwas unbedachte Auswahl aus dem reichen Schatz deutscher Adventslieder zu unerwarteten Gefühlsausbrüchen führte, das ist eine der schönsten Weihnachtserinnerungen des früheren Landrats Armin Nentwig. Animiert durch das Konzert der Regensburger Domspatzen am Mittwoch in Amberg erzählte Nentwig im Gespräch mit der AZ, was "vor über 15 Jahren" passierte, als der berühmte Chor an Heiligabend in der Basilika St. Martin auftrat.

Nentwig kam spontan auf die Idee, bei Domkapellmeister Georg Ratzinger anzufragen, ob der mit seinen Buben nicht auch in der JVA singen möchte, quasi als Generalprobe für den Chor und als Weihnachtsfeier für die Gefangenen. "Ratzinger war gleich begeistert, weil sie noch nie in einem Gefängnis gesungen hatten." Nentwig, damals als Landtagsabgeordneter auch Vorsitzender des Anstaltsbeirats, saß beim Konzert in der Kirche der JVA mitten unter den Gefangenen, die alle im Blaumann steckten. "Viele von ihnen waren ja auch Familienväter. Da hörte man schon so manches Schluchzen, als die Gefangenen beim Anblick der Buben an die eigenen Kinder daheim dachten und sich ihres eigenen Elends bewusst wurden."Mit der Besinnlichkeit war es allerdings schnell vorbei, als die Domspatzen ihr erstes Lied anstimmten: Macht hoch die Tür. "Sofort haben alle Gefangenen mitgebrüllt: 'die Tor macht weit' und sich auf die Schenkel geschlagen." Als Aufforderung an die Direktoren, die getrennt von den Häftlingen oben saßen, wurde daraus der Satz "macht die Tore auf". "Das hat bei dem ganzen Konzert zwischendrin immer mal wieder einer der Gefangenen laut gerufen, wenn ihm danach war", erinnert sich Nentwig. Für alle, die dabei waren, sei es auch deshalb ein unvergessliches Erlebnis.