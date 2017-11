Unfall in Amberg: 21-Jähriger muss Reh ausweichen

Ein 21-Jähriger Autofahrer musste am Samstagabend mit seinem M2 BMW einem Reh ausweichen. Noch dazu war die Straße nass, weshalb es im Industriegebiet Nord bei Amberg in Richtung der Ausfahrt auf die AS 30 zu einem Unfall kam.

Der junge Mann aus Amberg und sein 23 Jahre alter Beifahrer landeten mit dem Auto zwischen den Bäumen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Amberger Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 80.000 Euro. Zugelassen ist das Auto auf die BMW AG in München, die Männer machten zum Unfallzeitpunkt eine Probefahrt mit dem Wagen.