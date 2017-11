Um die 80 000 Euro Schaden entstanden am Sonntagabend bei einem Unfall mit einem 300 PS starken BMW M2.

Gegen 19.45 Uhr war ein 21-jähriger Amberger mit dem Wagen im Industriegebiet Nord in Richtung der Ausfahrt auf die AS 30 unterwegs. Etwa 100 Meter nach der Abzweigung in die Max-Planck-Straße musste der junge Mann nach eigener Aussage einem von links kommenden Reh ausweichen und geriet dadurch auf regennasser Straße ins Schleudern. Der BMW fuhr zuerst über den rechten Bordstein, stürzte dann den leichten Abhang dahinter hinunter und blieb schließlich im Wald auf der Seite liegen, gegen einen Baum gelehnt. Die beiden Insassen – neben dem Fahrer war noch ein 22-jähriger Amberger mit im Auto – blieben nach Auskunft der Polizeiinspektion Amberg unverletzt. Der Wagen, zugelassen auf die BMW AG in München, befand sich gerade auf einer Testfahrt. Er verzeichnet einen Totalschaden.